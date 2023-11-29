Yolun sonu! Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması

Dilan Polat, kısa sürede servet yaptı. 2017'den itibaren akıl almaz şekilde zenginleştiği ortaya çıktı. Bu sıra dışı zenginleşme üzerine savcılık düğmeye bastı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile 18 kişi tutuklandı. Gözler aynı şekilde zenginleşen diğer sosyal medya fenomenlere odaklandı. Maliye Bakanlığı, 600 fenomeni takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu da tüm para hareketlerini didik didik araştırdı.





5 AYRI SUÇTAN...

Bu gelişme sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlattı. Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı. Öz çiftinin de tıpkı Dilan Polat gibi güzellik merkezi açıp kısa sürede zenginleştiği vurgulandı. Tayyargiller geçtiğimiz günlerde imaj değişikliği yapmıştı. Milyon dolarlık villalarından çıkıp soluğu köylerinde almıştı. Şalvar giyinip tarlalarda tur atmıştı.