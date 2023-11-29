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Kız meselesi kavgası can aldı! Yakın arkadaşını darp ederek öldürdü

Liseli Yusuf Mutlu, “Can dostum” dediği arkadaşı tarafından darp edilerek katledildi. İşte sziler için derlediğimiz 29 Kasım tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Kasım 2023 Güncelleme 29 Kasım 2023, 07:01
Kız meselesi kavgası can aldı! Yakın arkadaşını darp ederek öldürdü

İstanbul Sultangazi'deki Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Mutlu (17) ile Zafer A. (18) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Mutlu, aldığı darbelerle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı. Anne Yonca Gül Mutlu, "Benim oğlumu 'Can dostum' dediği cani öldürdü. Zevk için öldürdü. Başka ne diyeyim. Başka ailelerin canı yanmasın. Bunlar hak ettikleri cezayı alsın" ifadesini kullandı.


ÖLÜM HEDİYESİ!
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan İbrahim Yurduseven (23), önceki akşam düğünde kendisine hediye edilen pompalı tüfeği de alarak dışarı çıktı. Ancak tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından o tüfekle hayattan koparıldı. Babası Bilal Yurduseven, cenazeyi teslim aldı. Yurduseven, "Resmen öldürdüler oğlumu, katilin kim olduğu belli değil. Arkadaşı diyorlar ama ben de bilmiyorum. İnşallah bulunacak, bulunmazsa bile araştırıp bulacağım" ifadesini kullandı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

BODRUM'DA ÇİFTE VAHŞET
Bodrum İçmeler'de, sarp arazide 40 yaşlarındaki Rus kadın ile 15 yaşlarındaki kızının cesetleri bulundu. Çarşafa sarılıp iple bağlanmış haldeki cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi. Cesetler, Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden çıkarılıp otopsiye gönderildi.


MAHRA TAZMİNATI: 3.9 MİLYON
Antalya Serik'te Mahra Pelin Pınar (5), köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede 23 gün sonra hayata gözlerini kapadı. Ailesi ihmali olanlarla ilgili dava açtı. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi hakkında toplam 3 milyon 920 bin lira maddi ve manevi tazminat kararı alındı.



74 MİLYON DEVRETTİ
6 Bilen çıkmayınca 74 milyon 180 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 310'ar, 4 bilenler bin 422'şer, 3 bilenler 93'er, 2 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.



FOTO TÜRK
Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde üçüncü oldu. Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Ergün, "Uluslararası arenada çektiğim fotoğraflarla birkaç başarıya imza attım. Kazandığım son ödül benim için son derece büyük bir anlam taşıyor. 64 farklı ülkeden 4 binden fazla fotoğraf arasından seçilmek benim için bir onur" dedi.


BIRİNGCİLİK ONDA
İzmİr Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Selvinaz Cura, 3 yıl önce başladığı 'kick boks'ta rakiplerini adeta dağıttı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 5 altın madalya kazandı. Hayallerini kurduğu milli formayı giymeyi başardı. Antrenörlerinin 'Dişi Aslan' unvanını verdiği Selvinaz'ın spordaki başarısı eğitim hayatına da yansıdı. Başarılı sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı 'Milli Sporcu Bursu'nu almaya hak kazandı. (ERTAN GÜRCANER)



ENDER DAVA!
Beslenme uzmanı Doktor Ender Saraç ile ikinci eşi Benan Saraç birbirine girdi. Ünlü hekim, iki çocuğunun annesine boşanma davası açıp mahkemeye verdi. Benan Saraç'ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla kendisini boğmaya çalıştığını söyledi. Mahkeme Benan Saraç hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verirken, genç kadın iddiaları reddetti. Benan Saraç ise psikolojik şiddete uğradığını söyledi. "Asıl mağdur benim" dedi.


DERİN KARAR
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Şirketin patronu Changpeng Zhao'un da ABD'de göz hapsinde tutulmasına karar verildi. Mahkeme, hakkındaki inceleme talebi karara bağlanana kadar vatandaşı olduğu BAE'ye dönmemesi gerektiğine hükmetti. ABD hükümeti, geçen hafta, Binance'in kara para suçlaması nedeniyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Zhao'nun serbest kalmaması, olayın boyutlarının daha da derin olduğu izlenimini yarattı.



KRALİYET'TEN ÖDÜL
Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde üçüncü oldu. Ergün, Güneş'te meydana gelen büyük bir patlamayı özel ekipmanlar ve filtreler kullanarak fotoğrafladı. Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması, dünyanın en prestijli astronomi fotoğrafçılığı yarışması olarak biliniyor.

ROBOT ÇILGINLIĞI!
Amerikan merkezli Amazon'da robot çılgınlığı. Şirketin farklı merkezlerinde 750 bin robotun çalıştığı ortaya çıktı. Bulut tabanlı algoritmalar tarafından kontrol edilen robotların kendilerine ait yapay zekası olduğuna dikkat çekildi. Robotların da iş gücüne ciddi bir darbe vuruğu belirtildi.




AJAN EŞINE SUİKAST
Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov'un eşi Marianna, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Marianna'nın vücudunda tespit edilen maddelerin günlük yaşamda ve askeri işlerde kullanılmadığı anlaşıldı. "Bu bir suikast girişiminin göstergesidir" ifadesi kullanıldı.



NUMBER VAN
İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi, bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan 3 günlük yeni yıl tatili için gelecek olan turistler, günler öncesinden rezervasyon yaptırmaya başladı. Otellerde yer kalmadı.

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