Kız meselesi kavgası can aldı! Yakın arkadaşını darp ederek öldürdü



DERİN KARAR

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Şirketin patronu Changpeng Zhao'un da ABD'de göz hapsinde tutulmasına karar verildi. Mahkeme, hakkındaki inceleme talebi karara bağlanana kadar vatandaşı olduğu BAE'ye dönmemesi gerektiğine hükmetti. ABD hükümeti, geçen hafta, Binance'in kara para suçlaması nedeniyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıklamıştı. Buna rağmen Zhao'nun serbest kalmaması, olayın boyutlarının daha da derin olduğu izlenimini yarattı.





KRALİYET'TEN ÖDÜL

Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde üçüncü oldu. Ergün, Güneş'te meydana gelen büyük bir patlamayı özel ekipmanlar ve filtreler kullanarak fotoğrafladı. Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması, dünyanın en prestijli astronomi fotoğrafçılığı yarışması olarak biliniyor.

ROBOT ÇILGINLIĞI!

Amerikan merkezli Amazon'da robot çılgınlığı. Şirketin farklı merkezlerinde 750 bin robotun çalıştığı ortaya çıktı. Bulut tabanlı algoritmalar tarafından kontrol edilen robotların kendilerine ait yapay zekası olduğuna dikkat çekildi. Robotların da iş gücüne ciddi bir darbe vuruğu belirtildi.







AJAN EŞINE SUİKAST

Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov'un eşi Marianna, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Marianna'nın vücudunda tespit edilen maddelerin günlük yaşamda ve askeri işlerde kullanılmadığı anlaşıldı. "Bu bir suikast girişiminin göstergesidir" ifadesi kullanıldı.





NUMBER VAN

İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi, bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan 3 günlük yeni yıl tatili için gelecek olan turistler, günler öncesinden rezervasyon yaptırmaya başladı. Otellerde yer kalmadı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN