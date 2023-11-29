Tamamen d’uygun’sal! Eski teknik direktör Bülent Uygun, dolandırıldı

Kendini Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabası olarak tanıtan U.B, Bülent Uygun ile tanıştı. Uygun'a, teknik adamın doğum yeri olan Sakarya'da arsa alma vaadinde bulunup arsa sattırdı. Uygun'un yaklaşık 5 milyon TL kaptırdığı vurgulandı. Birihan sırra kadem bastı.
B'nın yargılandığı davada eşi D.B ifade verdi. Bülent Uygun'a evlerini devrettiğini ancak Uygun'un kapısına mafyatik isimler göndererek bir evini daha istediğini öne sürdü. Birihan, "Baş edemeyeceğimi ve canımızdan olacağımızı düşündüm. Daireyi vermeseydim büyük ihtimalle bana zarar verecekti" diye konuştu. (ARZU KAYA)