Müge Anlı’da cinayet çıkmazı: Nevrigül Alan olayında otopsi raporu açıklandı!

'İCRA'AT İzmir'de yaşayan Semra Gültekin geçen yıl ablası Seval Ünal'a misafirliğe gönderdiği demans hastası annesi Yıldız Gültekin'in bir daha kendisine gösterilmediği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Mahkeme emsal bir karara imza atıp Gültekin'in annesini her ayın ilk cuma günü icra kanalıyla görebilmesine karar verdi.

64 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 64 milyon 827 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 985 bin lira kazandı. 4 bilenler 4 bin 397'şer, 3 bilenler 326'şar, 2 bilenler 34'er lira alacak.





384 BİN DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 384 bin lira devretti. 9 bilenler 13 bin 627'şer, 8 bilenler 851'er, 7 bilenler 127'şer, 6 bilenler 22'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 16'şar lira alacak.

TOPUZ SERBEST

Amerikan Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz, 2017'de FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla İstanbul'da tutuklandı. Topuz'un bir süre önce serbest kaldığı anlaşıldı. Topuz'un avukatları ise tahliye ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'ndan bir sözcü, gelişmeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: Metin Topuz ile ilgili haberlerin farkındayız. Topuz Ailesi'nin isteklerine saygımızdan dolayı ayrıntı veremeyiz.



SON ATIŞ!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Karker Andok kod adlı PKK'lı Mutlu Kacar'ı takibe aldı. Daha önce iki askerimizin şehit olduğu saldırının talimatını veren hain, saha ajalarının adım adım izlenmesi sonucu Ayn El Arab'ta kıstırıldı. Yapılan başrılı bir nokta operasyonuyla ortadan kaldırıldı.



ŞEHİTLERE VEDA

Pençe-Kilit Harekatı PKK ile çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuş Necdet Çalış, ile piyade sözleşmeli erler Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından, memleketlerine gönderildi. Üç ay önce evlenen Necdet Çalış, Adana'da toprağa verildi. Çalış'ın bir aylık hamile eşi Pınar Çalış'ın feryadı, yürekleri deldi. Diğer şehitlerimiz Fevzi Kızıltaş Şanlıurfa'da, Emrah Gündüz ise Erzincan'da defnedildi.

PARİS'TEN LONDRA'YA

Ocak ayında taşıyıcı anneden oğlu dünyaya gelen Paris Hilton, bu kez yine taşıyıcı anneden bir kız bebek sahibi oldu. Artık iki çocuk annesi olan Hilton, London (Londra) adını verdiği kızı için pembe bir Noel kutlaması yaptı.

TEHDİT'KAR' HAVALAR

Meteoroloji, bir kez daha fırtına alarmı verdi. İstanbul dahil olmak üzere tüm Marmara'da kar beklendiğini belirtti.

'VAN' CANINA

Van Çatak'taki Kaniya Bekan mevkisinde arkeolojik kazılar başlatıldı. 3 bin 200 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen nekropol yani mezarlık alanına yoğunlaşıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gulan Ayaz'ın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda 400 insan iskeleti çıkarıldı. Bunların 30'unda, beyin ameliyatı izine rastlandı. Ayaz, şu ifadeleri kullandı: Bireyler 4 yöntemle ameliyat edilmiş. Ameliyat olanların yüzde 60'ı iyileşmiş. Bu da ameliyatların çok başarılı yapıldığını gösteriyor.



'İRAN'ILMAZ

İran'ın Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebek dünyaya geldi. Ülkenin "en ağır" bebeğinin sezaryenle doğduğu kaydedildi. Bebeğin normalin üzerinde bir ağırlıkta doğmasının annesinin şeker hastası olmasından kaynaklandığını söyledi. Bu arada bebeğin ailenin 5'inci çocuğu olduğunu belirten İranlı doktorlar, cinsiyeti ve adı hakkında ise bilgi vermedi.