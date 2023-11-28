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4 mevsimi yaşayan ülkeler açıklandı! Listede bakın hangi ülkeler var! İşte ilkbahar, yaz, sonbahar, kışı yaşayan ülkeler listesi

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle hem kutup bölgelerine hem de ekvatora uzak bir bölgede yer alıyor. Bu durum, ülkemizi dört mevsimi yaşayan nadir ülkelerden biri yapıyor. Genellikle kutup bölgeleri ile ekvator arasında kalan bölgelerde 4 mevsim hakim olurken, Türkiye'nin iklim özellikleri, kuzeyden güneye ve batıdan doğuya değişen coğrafi özellikleri sayesinde farklı mevsimleri deneyimleme şansını sunuyor. Türkiye'nin dört mevsimi yaşayan ülkeler arasında olmasının yanı sıra, dünyanın çeşitli bölgelerinde de benzer iklim özellikleri taşıyan pek çok ülke bulunuyor. İşte Türkiye dışında dört mevsimi yaşayan ülkeler...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 15:03 Güncelleme 28 Kasım 2023, 15:03
4 mevsimi yaşayan ülkeler açıklandı! Listede bakın hangi ülkeler var! İşte ilkbahar, yaz, sonbahar, kışı yaşayan ülkeler listesi

4 mevsimi yaşayan ülkeler açıklandı! Listede bakın hangi ülkeler var! Dünya üzerindeki bazı ülkeler, coğrafi konumları nedeniyle dört mevsimi bir arada deneyimleyebiliyor. Bu ülkeler, kışın beyaz örtüsü altında huzur bulan, ilkbaharda canlanan, yazın sıcak güneşle ısınan ve sonbaharda renk cümbüşüne bürünen doğanın birer şaheseri haline gelmiş durumda. Türkiye gibi, ekvatora yakın olmayan ve kutup bölgelerine uzak bir coğrafyada yer alan ülkeler, farklı iklim tiplerini bünyelerinde barındırarak bu dört mevsimi hissettiren özel destinasyonlardan biridir. İşte ilkbahar, yaz, sonbahar, kışı yaşayan ülkeler listesi...

Türkiye dışında dört mevsimi yaşayan ülkelerşöyle;

İtalya, Yunanistan, İspanya, Bosna Hersek, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Suriye, Mısır, Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Makedonya, Sırbistan, Slovenya, Romanya, Hırvatistan

4 mevsimi yaşamayan ülkeler şunlardır;

Ekvator bölgesinde 4 mevsimi yaşamayan ülkeler: Birleşik Arap Emirlikleri (Arabistan), Libya, Mısır, Kuveyt, vd…

Dört mevsimi yaşamayan ve ekvator bölgesinde yer almayıp kutup bölgelerine daha yakın olan ülkelerden bir kaçı ise; Rusya, Moğolistan, Kanada, Güney Afrika, Şili, Antartika, Grönland, vb…

4 mevsim yaz yaşayan ülkeler;

Filipinler, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Maldivler, Tayland, Katar, Jamaika, Küba

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