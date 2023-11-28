4 mevsimi yaşayan ülkeler açıklandı! Listede bakın hangi ülkeler var! İşte ilkbahar, yaz, sonbahar, kışı yaşayan ülkeler listesi

4 mevsimi yaşayan ülkeler açıklandı! Listede bakın hangi ülkeler var! Dünya üzerindeki bazı ülkeler, coğrafi konumları nedeniyle dört mevsimi bir arada deneyimleyebiliyor. Bu ülkeler, kışın beyaz örtüsü altında huzur bulan, ilkbaharda canlanan, yazın sıcak güneşle ısınan ve sonbaharda renk cümbüşüne bürünen doğanın birer şaheseri haline gelmiş durumda. Türkiye gibi, ekvatora yakın olmayan ve kutup bölgelerine uzak bir coğrafyada yer alan ülkeler, farklı iklim tiplerini bünyelerinde barındırarak bu dört mevsimi hissettiren özel destinasyonlardan biridir. İşte ilkbahar, yaz, sonbahar, kışı yaşayan ülkeler listesi...