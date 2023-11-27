Cep telefonlarının tahtını sallayacak buluş! Yerine geçmeye hazırlanıyor

Teknoloji dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler günlük hayatımızı kökten değiştirecek yeniliklerle dolu. Bu yeniliklerin en dikkat çekicilerinden biri de kuşkusuz yaka telefonları. Cep telefonları artık tarihe karışıyor ve yerini çok daha ileri teknolojik cihazlara bırakıyor. Bu prototip gelecekte cep telefonlarının yerini alabilecek potansiyele sahip.