🩸 0 Rh- Kan Grubu: Alzheimer'ı Geride Bırakın Araştırmaya göre, 0 Rh- kan grubuna sahip bireylerin Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı daha düşük bir risk taşıdığı ortaya çıktı. Zihinsel sağlıklarının bu grupta daha avantajlı olduğu düşünülüyor.

🩸 0 Rh+ Kan Grubu: Diyabet Tehlikesine Karşı Bilinçli Adımlar Araştırmaya göre, 0 Rh+ kan grubuna sahip olan bireylerin diyabet riskinin diğer gruplara göre biraz daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu gruptaki bireylerin sağlıklarını korumak için düzenli egzersiz ve dengeli beslenme önem taşıyor.

🩸 AB Rh+ Kan Grubu: Kanserle Savaşta Dikkat! AB Rh+ kan grubuna sahip bireylerin, özellikle kanser riski konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği belirlendi. Kanserle sık karşılaşma riski, bu kan grubundaki bireyler için önemli bir uyarı niteliğinde.

KAN GRUBUNA GÖRE NASIL BESLENİLMELİ?