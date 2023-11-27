Bot kazası evliliklerini sarsmıştı | Eşi Vuslat Doğan Sabancı ABD’de tedavide Ali Sabancı maç keyfinde!

Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı bot ile denizde kaza geçiren Ali Sabancı, sosyal hayatına kaldığı yerden devam etti.
Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı bot ile denizde kaza geçiren Ali Sabancı, sosyal hayatına kaldığı yerden devam etti.
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğu ile kaza sonrası ortalarda pek görünmeyen ve geçtiğimiz günlerde hastane çıkışı görüntülenen Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, bu kez Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı Alanyaspor maçına geldi. Kendisine ait özel loca da arkadaşlarıyla maç izleyen Sabancı, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Sabancı yanında locada aile fertlerinden kimsenin olmaması dikkat çekti. Kazada yüzüne aldığı ağır darbelerin izini hala taşıyan iş adamı, kahvesini pipet ile içti. Maç boyunca yerinden kalkmadan karşılaşmayı izleyen ve 4-0'lık galibiyete oturduğu yerden sevinen Sabancı'nın kazadan sorumlu olduğu için eşi Vuslat Hanım ile görüşmediği ve evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti.
Vuslat Doğan Sabancı ise, yüzüne aldığı ağır ve kalıcı hasarlardan sonra Amerika'ya gitmiş ve birçok kez estetik ameliyat geçirmişti. Hala Türkiye'ye dönmeyen Vuslat Hanım'ın bir dizi ameliyat daha geçireceği öğrenildi.