Bot kazası evliliklerini sarsmıştı | Eşi Vuslat Doğan Sabancı ABD’de tedavide Ali Sabancı maç keyfinde!

Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı bot ile denizde kaza geçiren Ali Sabancı, sosyal hayatına kaldığı yerden devam etti.

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğu ile kaza sonrası ortalarda pek görünmeyen ve geçtiğimiz günlerde hastane çıkışı görüntülenen Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, bu kez Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı Alanyaspor maçına geldi. Kendisine ait özel loca da arkadaşlarıyla maç izleyen Sabancı, keyifli halleriyle dikkat çekti.