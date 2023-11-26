Kazada evlilikleri de yara aldı! Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor: "Bırak botu personel kullansın"

Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı botla kaza yaptı. Hem kendi, hem de eşi Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.
Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı botla kaza yaptı. Hem kendi, hem de eşi Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.
Feci kazada, yüzü adeta parçalanan Vuslat Doğan Sabancı, ABD'de bir dizi estetik ameliyat için bıçak altına yattı. Kız kardeşleri ve annesi kendisini yalnız bırakmadı. Hala ABD'de tedavisi devem eden Sabancı'nın eşi Ali Sabancı ile arasının açıldığı, evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları iddiası ortaya atıldı.
Ali Sabancı artık dışarıya çıkıp görüntü verebilirken, Vuslat Hanım'ın bir süre daha ABD'de kalacağı anlaşıldı. Vuslat Hanım'ın, o feci kaza günü "Bırak botu personel kullansın" demesine Ali Bey'in dümene geçmesine çok kızdığı ve kendisinin bu duruma gelmesine neden olduğu için onu affetmediği vurgulandı.
Yıllar önce de benzer bir kazanın İtalya'da yaşandığı, yine Vuslat Hanım'ın 10 ay hiç kımıldamadan yaralı olarak yattığı da hatırlatıldı. Zor bir süreçten geçen Vuslat Hanım'ın tamamen iyileşmeden Türkiye'ye dönmeyeceği anlaşıldı.