Kazada evlilikleri de yara aldı! Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor: "Bırak botu personel kullansın"

Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı botla kaza yaptı. Hem kendi, hem de eşi Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

Feci kazada, yüzü adeta parçalanan Vuslat Doğan Sabancı, ABD'de bir dizi estetik ameliyat için bıçak altına yattı. Kız kardeşleri ve annesi kendisini yalnız bırakmadı. Hala ABD'de tedavisi devem eden Sabancı'nın eşi Ali Sabancı ile arasının açıldığı, evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları iddiası ortaya atıldı.