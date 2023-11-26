PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kazada evlilikleri de yara aldı! Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor: "Bırak botu personel kullansın"

Ali-Vuslat Doğan Sabancı, bot kazasında yaralandı. Evliliklerinde de büyük sarsıntı yaşadı. Vuslat Hanım'ın, o feci kaza günü "Bırak botu personel kullansın" demesine Ali Bey'in dümene geçmesine çok kızdığı ve kendisinin bu duruma gelmesine neden olduğu için onu affetmediği vurgulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Kazada evlilikleri de yara aldı! Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı’yı affetmiyor: Bırak botu personel kullansın

Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı botla kaza yaptı. Hem kendi, hem de eşi Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

Feci kazada, yüzü adeta parçalanan Vuslat Doğan Sabancı, ABD'de bir dizi estetik ameliyat için bıçak altına yattı. Kız kardeşleri ve annesi kendisini yalnız bırakmadı. Hala ABD'de tedavisi devem eden Sabancı'nın eşi Ali Sabancı ile arasının açıldığı, evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları iddiası ortaya atıldı.

Ali Sabancı artık dışarıya çıkıp görüntü verebilirken, Vuslat Hanım'ın bir süre daha ABD'de kalacağı anlaşıldı. Vuslat Hanım'ın, o feci kaza günü "Bırak botu personel kullansın" demesine Ali Bey'in dümene geçmesine çok kızdığı ve kendisinin bu duruma gelmesine neden olduğu için onu affetmediği vurgulandı.

Yıllar önce de benzer bir kazanın İtalya'da yaşandığı, yine Vuslat Hanım'ın 10 ay hiç kımıldamadan yaralı olarak yattığı da hatırlatıldı. Zor bir süreçten geçen Vuslat Hanım'ın tamamen iyileşmeden Türkiye'ye dönmeyeceği anlaşıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Reuters: Başkan Erdoğan’ın çabalarıyla Hamas, Taylandlı rehineleri serbest bıraktı
CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 50. gün! İlk rehine takası yapıldı: Gazze’de ateşkes Batı Şeria’da saldırı
Tiyatro coşkusuna muhteşem final
SON DAKİKA