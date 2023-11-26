İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin kainat güzeli eşi Eva Cavalli ölümden döndü! Defalarca acil butona bastı ama...

Ünlü modacı Roberto Cavalli'nin eşi Eva Cavalli, Bodrum'a geldi. Bir detoks köyüne gitti. Ancak burada bağırsağı delindi! Ameliyatlar geçirdi. Bir daha tek başına yürüyemedi. Sorumluları mahkemeye verdi: Hepsi cezalandırılsın!
Ünlü modacı Roberto Cavalli'nin eşi Eva Cavalli, Bodrum'a geldi. Bir detoks köyüne gitti. Ancak burada bağırsağı delindi! Ameliyatlar geçirdi. Bir daha tek başına yürüyemedi. Sorumluları mahkemeye verdi: Hepsi cezalandırılsın!
D'EVA' BULAMADI
Dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin 43 yıllık eşi, 1977 Avrupa güzeli ve Kainat güzeli ikincisi Eva Cavalli (63), geçtiğimiz ağustos ayında Bordum'da tanınmış bir lüks detoks merkezine gitti.
İddiaya göre "Tedavi" olarak geçen uygulama esnasında kendisine herhangi bilgilendirme yapılmadı. Cavalli, lavman işlemi sonrası odada yalnız bırakıldı. Fenalaşan ikon, acil butona defalarca bastı. Fakat hiç kimseden yardım alamadı. Görevlilerin yanına giderken yere yığıldı. Bilinci kapandı.
HUKUK SAVAŞI BAŞLATTI
Bağırsağının yırtıldığı anlaşıldı. 35 saat sonra ameliyata alındı. Kainat güzeli, o günden sonra ihtiyaçlarını bir başkasının desteği olmadan karşılayamadı. Cavalli, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla başsavcılığa başvurup hukuk savaşı başlattı. Dilekçede şüpheliler Ersin P., Nadir K., Nezire T. ve Nilhan Ç.'nin ihmalleri nedeniyle ağır kusurlu oldukları, ciddi hayati tehlike neticesinde Cavalli'nin ağır bir ameliyat geçirdiği anlatıldı.