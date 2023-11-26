İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin kainat güzeli eşi Eva Cavalli ölümden döndü! Defalarca acil butona bastı ama...

Ünlü modacı Roberto Cavalli'nin eşi Eva Cavalli, Bodrum'a geldi. Bir detoks köyüne gitti. Ancak burada bağırsağı delindi! Ameliyatlar geçirdi. Bir daha tek başına yürüyemedi. Sorumluları mahkemeye verdi: Hepsi cezalandırılsın!