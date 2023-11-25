Polatlar şimdi yandı: Muhasebecileri Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu! Her şeyi tek tek açıkladı

Soruşturmada çiftin mali müşavirliğini yapan Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

GÜN'ÜN FATURASI

Firmaların önce yabancıya devredilip birkaç ay boş beyanname verildiğini, sonra stok affı beyannamesiyle bu firmaların Rise&Shine'a sahte fatura düzenlediğini söyleyen Yerebakan, Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

MASAK'ın, Gün'ün kestiği naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Nasıl ifade vermesi gerektiği konusunda Gün'ün kendisine talimat verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de tehdit ettiğini kaydetti.

İLKER TURAK





YENİ TUTUKLAMA

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında olan Engin Polat'ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Bekar adliyeye getirildi. Bekar, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN





BİR FENOMEN DAHA CEZAEVİNDE

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, İstanbul Sarıyer'de polis tarafından durduruldu. Bozdağ'ın, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Tutuklanan Bozdağ, geçen ay balya balya paralarla canlı yayın yapmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN