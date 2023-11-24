İzmir’de keskin nişancı paniği! İnternet sitelerinde çıkan haber asılsız çıktı | A Haber olay yerinden aktardı

Olay yerine giden A Haber muhabiri, Tayfun Er, olayın asılsız olduğunu vurguladı.Er, yaptığı açıklamada, "Silahlı saldırılar da yaralanan ve konu bahse konu olan 41 yaşındaki S.T isimli yaralı kadının emniyete davet edildi.







41 yaşındaki S.T isimli yaralı kadın, verdiği ifade de 15 Kasım tarihinde saat 15:30 sıralarında parkın yakınındaki iş yerinin kapısını açtığında ayağında bir ağrı hissettiğini baktığın da ise kan olduğunu gördüğünü ardından ise Çiğli Devlet Hastanesi'ne gittiğini ve orada kendisine bir saçma isabet ettiğini söylediler. Kendisinin de şikayetçi olduğu fakat herhangi bir saldırı ile ilgili ilişiğinin olmadığını ifade etti. İsme konu olan diğer 4 kişi ortada yok. Sadece Korsan Parkın ismi kaldı.





Konuyla ilgili bir keskin nişancı konusu da ortada yok. İrili ufaklı internet siteleri sırf etkileşim olması için milyonluk tıklanmak için paylaştı. Şimdi Korsan Parktayız, çevredeki vatandaşlara sorduk. Burada da böyle bir olayın olmadığını ancak çok büyük bir furya olduğunu söylediler.

Fakat insanalar internet haber sitelerinde konuya ilişkin paylaşım gömdüklerinde çok tedirgin oldu. Keskin nişancı ismini duyma bile korkuya yetti. Bakın o haber sitelerinde gösterilen internet haberlerinde bir tanesi.



Keskin nişancı paniği. Yer İzmir, o parka giden vuruluyor. İşte bunun gibi haber paylaşımlar korku ve panikle bilerek veya bilmeyerek onu net bir şekilde söyleyemiyoruz, İzmir'de bu korku paniği yaşattı diyelim." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN