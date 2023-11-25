’Para’metre! İndirimli alışveriş kuyruğu otobanlardaki üst geçitlere kadar taştı

Türkiye 'deki zincir mağazalar yüzde 70'e varan indirim düzenledi. Bunu fırsat bilen tüketiciler gece yarısından itibaren sıraya girdi. İstanbul 'da ise tam anlamıyla izdiham hakimdi.

Alışveriş yapmak isteyenler kilometrelerce uzunluktaki kuyruklarda bekledi. Alışveriş merkezi kapıları açılır açılmaz içeri hücum etti. Ama mağaza önleri de dışarıdan farksız değildi.



CUMA TRAFİĞİ

Her yıl Kasım ayında düzenlenen Şahane Cuma indirimleri perakendede ciroları coşturdu. Yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri yaşandı. e-ticarette alışveriş trafiği tavan yaparken, alışveriş merkezleri de indirim kampanyalarından yararlanmak isteyenlerle doldu taştı.

SAATLER SÜREN BEKLEYİŞ

Özellikle İstanbul'daki alışveriş merkezlerinin önlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruklar oluştu. Hatta kimi AVM'lerde bu kuyruklar yollara kadar uzadı. En çarpıcı görüntülerden biri Esenyurt'ta ortaya çıktı. Buradaki alışveriş merkezinin açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidine ulaştı.