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Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan denize düştü!

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan varudaki bir yolcu denize düştü. Denize düşen yolcu Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 12:34 Güncelleme 25 Kasım 2023, 12:49
Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan denize düştü!

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

CAN SİMİDİ ATILDI
Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

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