13 sayısını bulmak her yiğidin harcı değil! Ancak saniyesinde çözen herkesin IQ’su çok yüksek çıkıyor

Optik illüzyonlar son dönemde sosyal medyada büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Zeka dolu yapılarıyla, bu illüzyonlar hem eğlenceli vakit geçirmek isteyenlere hem de beynini çalıştırmak isteyenlere hitap ediyor. Bugün sizinle paylaştığımız "12 sayısıyla dolu fotoğrafta 13 sayısını bulabilir misin?" sorusu da bu illüzyonlardan birisi oluyor.
(Bu test takvim.com.tr tarafından özel olarak tasarlanmıştır.)
12 SAYILARININ İÇİNDEKİ 13'Ü BULABİLİR MİSİN?
Optik illüzyonlar beyninizi farklı açılardan düşünmeye teşvik ederken, problem çözme yeteneklerinizi de geliştiriyor. Bu bulmacada beyin, görsel bilgiyi yorumlamak için görsel algılama, görsel dikkat, görsel bellek ve görsel işleme gibi birçok faktörü kullanır.
Mavi bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 12 sayısı bulunsa da 13 sayısını bulmak oldukça zorlayıcı olabilir.