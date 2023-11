Denizin ortasında can pazarı! Kocaeli’de kanolar alabora oldu

7 TEKNE BATTI

Öte yandan İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 2 metreyi aştığı görülürken, 7 tekne de battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına sebebiyle denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aşarken, sahil bandının bir bölümü su ile doldu.

Dalgalar tekne ve denizleri adeta dans ettirdi. 7 tekne fırtınaya dayanamayarak batarken, vatandaşlar durumdan şikayet etti. Zor durumda olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Şu anda 7 tane teknenin battığı biliniyor. Korunaklarımız, mendireklerimiz yok, her fırtınada sorun yaşıyoruz. Geçen fırtınada yine 7 fırtına gitti. Her hafta 7 tekne mi vereceğiz? Vatandaşlarımızın emeklerine yazık. Bir an önce mendireklerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.