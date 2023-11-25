Avukat mağduru oldu 3 yılda 600 bin lira kaybetti!

DUBLİN'DE KAOS İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir okulda önceki gece gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Bu olayı bir göçmenin yaptığı iddiası, kenti savaş alanına çevirdi. Yüzlerce araç ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Olaylarda 29 kişi yaralandı, 39 kişi gözaltına alındı. Dublin'de tüm emniyet birimlerin izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

'KARA'DENİZ! Zonguldak Ereğli'de geçen hafta yaşanan fırtınada Kafkametler kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarptı. Kısa süre sonra battı. 12 mürettebat kayıplara karıştı. 375 personel, 74 araç, 31 deniz ve hava aracı, 18 bot, 2 uçak, 2 helikopter, 1 gemi, 3 dron ile birlikte arama çalışması yapıldı. Ölü bulunan aşçı Metin Usta ve gemici İsmail Kaptan'dan sonra dün de 2. kaptan Hıfzı Tarhan, güverte ustası Tamer Özer ve makinist Cüneyt Aygen'in cesedine ulaşıldı. 7 gemici için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

REHİNE BAYRAMI Gazze 'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası 13 İsrail li'nin serbest bırakılmasıyla başladı. Rehineler ülkelerine sorunsuz bir şekilde geçtikten sonra, İsrail de 39 Filistinli rehineyi serbest bıraktı.

ÖĞRETMENİM CANIM BENİM

Gamze Nur Öksüz, Maraş depreminde annesi ve babası dahil ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Ne engeli ne acısı meslek aşkını bitirmedi.

Kayseri'deki bir köy okulunda görevlendirildi. Birleştirilmiş sınıfta 12 öğrencisine ders verdi. "Onlar benim evladım" dedi...

EVLAT VAHŞETİ BODRUM'DA

D.D. (16) ile annesi Figen B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada D.D, annesini boğazından bıçakladı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadın yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının can verdiğini belirledi. D.D gözaltına alındı. Olay sırasında kadının 12 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

BARONES NESLİHAN

Tüm dünya Neslihan Yıldırım'a kilitlendi. Çünkü o 15 milyon dolar ödülle aranan uyuşturucu baronu Christopher Kinahan'ın eşiydi.

MÜZİKHOL CİNAYETİ

İstanbul Bağcılar'da 4 kişi, eğlenmek için gittiği müzikholde kapıdan çevrildi. Kısa süre sonra geri dönen şüpheliler, kapı önünde bekleyenleri kurşuna dizdi. Garson Mehmet Bamyacı, can verdi. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı. Diğerleri ise serbest bırakıldı.



YÜREKLERİ YAKAN KAZA

Antalya Kaş'ta 2 araç çarpıştı. 9 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.P.A. (3), tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



KİRACIYA İNFAZ

İstanbul Beşiktaş'ta İ.S., 4 katlı binanın bodrum katında oturan kiracısı S.S. (44) kapısını çaldı. "Babamla tartıştım. Seninle kalabilir miyim?" dedi. İkili, beraber yaşamaya başladı. İ.S., önceki gece tartıştığı S.'yi kafasından bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz adam, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, taksiyle kaçan saldırganı Fatih'te yakaladı. Gözaltına alınan katil, tutuklandı.

BEBEK DEĞİL TÜMÖR

Tekirdağ'da Asiye Seyitoğlu, karın şişliğiyle hastaneye kaldırıldı. 20 kiloluk ur olduğu anlaşıldı.



FELAKET TEPSİDE

Adana'da depremde hasar alan İnci Apartmanı yıkıldı. Kolonlarında tepsi çıktı.