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Yapmayanlara artık 4 bin TL ceza: Cüzdanında olanların 345 TL ödemesi gerekiyor!

Ülkemizde ehliyet sahibi olan vatandaşlar için önemli bir gelişme meydana geldi. Sürücü belgesi sahipleri, belirlenen tarihler öncesinde yapmaları gereken ödemelerin miktarları konusunda netlik kazandı. Bu kapsamda, ehliyet sahiplerinin ödemeleri, belirtilen tarih aralıklarında 15 TL ile 345 TL arasında değişen tutarlarda gerçekleşecek. İşte bu konuda detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:35 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:35
Yapmayanlara artık 4 bin TL ceza: Cüzdanında olanların 345 TL ödemesi gerekiyor!

Ehliyet sahipleri için belirlenen bu yeni ödeme planı, sürücü belgesi yenileme, değişiklik ve diğer işlemlerle ilgili yapılan düzenlemeleri kapsıyor. Belirlenen tarihler içinde bu ödemelerin yapılması gerekiyor. Bu ödemeler, ehliyetin türüne ve yapılacak işleme göre değişiklik gösteriyor. Ödemelerin alt ve üst limitleri, 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir aralıkta belirlenmiş durumda. Ülkemizde ehliyet sahibi olan sürücüler için mali bir düzenleme yapıldı ve belirlenen tarihler arasında yapılması gereken ödemeler netleşti. Sürücüler, belirlenen tarihler öncesinde 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir ödeme yapmak zorundalar. İşte detaylar...

YENİLEMEYENLERE PARA CEZASI VAR

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.

Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılından sonra bu tutarın artması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenleriin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL.

2024'TE TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek

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