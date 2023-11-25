Yapmayanlara artık 4 bin TL ceza: Cüzdanında olanların 345 TL ödemesi gerekiyor!

Ehliyet sahipleri için belirlenen bu yeni ödeme planı, sürücü belgesi yenileme, değişiklik ve diğer işlemlerle ilgili yapılan düzenlemeleri kapsıyor. Belirlenen tarihler içinde bu ödemelerin yapılması gerekiyor. Bu ödemeler, ehliyetin türüne ve yapılacak işleme göre değişiklik gösteriyor. Ödemelerin alt ve üst limitleri, 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir aralıkta belirlenmiş durumda. Ülkemizde ehliyet sahibi olan sürücüler için mali bir düzenleme yapıldı ve belirlenen tarihler arasında yapılması gereken ödemeler netleşti. Sürücüler, belirlenen tarihler öncesinde 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir ödeme yapmak zorundalar. İşte detaylar...