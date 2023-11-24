Seçil Erzan hangi futbolcudan kaç para aldı? Seçil Erzan kimdir, ne iş yapıyor? Arda Turan ile telefon kayıtları, Whatsapp yazışmaları...

İstanbul'da Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu birçok ismi 'özel kapalı fon' vurgunuyla milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Seçil Erzan'ın yargılanması başladı. Erzan, 216 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Mahkeme sürecinde savunma yapan Erzan, "Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım bu gemi batardı, ben de kurtulurdum. Çözüm planım ise yatırımları satarak mağdur ettiğim insanlara ödemekti. Planım buydu." şeklinde açıklamalarda bulundu. Peki Seçil Erzan hangi futbolcudan kaç para aldı? Seçil Erzan kimdir, ne iş yapıyor?

Seçil Erzan, 2000 yılında henüz 24 yaşında banka müdürü olarak Tekirdağ Çorlu'da çalışmaya başlamıştı. 2010 yılında bir bankanın müdürü oldu. Kendi ifadelerine göre, hapisle bitecek olan süreç burada başladı. Teyzesinin oğlu 2011 yılında kendisine borsada çok kazanabileceği bir kağıtla ilgili tüyo verince, müşterilerin hesaplarından aldığı parayla yatırım yaptı ancak 3 gün içerisinde 1 milyon TL zarar etmişti. Kendi işlemleriyle kimseye belli etmeden işlerini çeviriyordu. Yakın çevresinden para toplamaya da başlamıştı.