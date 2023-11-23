Kar aralık ayını beklemeden lapa lapa yağacak! İstanbul dahil o iller için son dakika uyarısı

Vali Gül, " Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" şeklinde konuştu.

Marmara Bölgesi'nde aralıklarla yaşanan sağanak yağışlar öğle saatlerine kadar devam edecek. Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, özellikle kıyı ilçelerinde yer yer sağanak yağışlar görülecek.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava öne çıkarken, öğle saatlerinden itibaren Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar yaşanması bekleniyor. Karadeniz Bölgesi genelinde akşam saatlerine kadar devam edecek olan aralıklı yağışlar, özellikle Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli bir şekilde etkisini sürdürecek.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların 17-23 derece arasında etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.