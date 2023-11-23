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Kar aralık ayını beklemeden lapa lapa yağacak! İstanbul dahil o iller için son dakika uyarısı

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin bazı bölgelerine uzun bir aranın ardından kasım ayında beklenmedik bir şekilde kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklık mevsim normallerine dönmüş olsa da çoğu kentte sıcakların ani bir düşüş yaşaması bekleniyor. Şimdi milyonlarca kişi hafta sonu kar yağışına dair son gelişmeleri takip etmeye başladı. Yetkiler yağış hakkında önemli son dakika açıklamaları yapıyor. Pek çok kent için tarih belli oldu.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 10:24 Güncelleme 23 Kasım 2023, 11:27
Kar aralık ayını beklemeden lapa lapa yağacak! İstanbul dahil o iller için son dakika uyarısı

Ani düşen sıcaklıklarla birlikte çoğu ilimiz kasım ayının ortalarında beyaz örtüyle buluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu kar yağışının ardından pek çok ilimizin sıcaklıklarında ciddi bir düşüş daha yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda yeni uyarılar peş peşe geldi.

UYARILAR YAPILDI

İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında gerçekleştirilen Kış Tedbirleri Toplantısı, beklenen kar yağışı öncesinde önemli bir adım oldu. Vali Gül, "İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız" ifadeleriyle kentteki hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

KAR YAĞIŞI TARİHİ BELLİ OLDU

Vali Gül, İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışının beklendiğini açıkladı. Kış mevsiminin ilk beyaz dokunuşunun bu tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAZIR

Vali Gül, "Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" şeklinde konuştu.

ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde aralıklarla yaşanan sağanak yağışlar öğle saatlerine kadar devam edecek. Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, özellikle kıyı ilçelerinde yer yer sağanak yağışlar görülecek.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava öne çıkarken, öğle saatlerinden itibaren Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar yaşanması bekleniyor. Karadeniz Bölgesi genelinde akşam saatlerine kadar devam edecek olan aralıklı yağışlar, özellikle Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli bir şekilde etkisini sürdürecek.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların 17-23 derece arasında etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

O İLLER İÇİN UYARI

Rize ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 6 il için "sarı" ve "turuncu" uyarıda bulunuldu.

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