Trabzon’un gizemi Meyveş nine gündem oldu: ABD’de uzaylı olarak kabul gördü

59 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 58 milyon 973 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 7 bin 886'şar, 3 bilenler 306'şar, 2 bilenler 32'şer lira alacak.

4.2 MİLYON DEVRETTİ 5+1 BİLEN çıkmayınca 4 milyon 206 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 51'er, 4+1 bilenler bin 5'er, 4 bilenler 91'er, 3+1 bilenler 54'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

ABD'DE PATLAMA: 2 ÖLÜ

ABD ile Kanada'yı birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü'nde bulunan kontrol noktasında bir araç patladı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 sınır polisi ise yaralandı. 4 sınır kapısı kapatıldı. Yetkililer olayın terör saldırısı olduğunu belirtirken, Başkan Biden da patlama ile ilgili bilgilendirildi.



AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

Türk düşmanı Wilders ile terör örgütü PKK üyesi olduğu bilinen ve 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı Dilan Yeşilgöz, Hollanda'da başbakanlık için yarıştı. İlk bilgilere göre, Wilders seçimi önde götürürken, sözde Ermeni soykırımını savunan ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarını destekleyen Yeşilgöz ise 3. sırada.



REHİNELER İÇİN ATEŞKES

İsrail ile Hamas, 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası üzerinde anlaştı. Ateşkesin bugün saat 10.00'da başlayacağı açıklandı. Buna göre en az İsrailli 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılacağı ve bu sürede çatışmalara ara verileceği hatırlatıldı. Anlaşma çerçevesinde 150 Filistinli'nin serbest kalacağı, Gazze'ye yüzlerce yardım tırının gireceği de kararlaştırıldı.

KABİR AZABI

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda aynı gün vefat eden Fatma Avcı ile Teyfik Yaman'ın cenazeleri karıştı. Gerçek ise Avcı'nın yakınlarının morga yıkama işlemi için girdiklerinde Yaman'ın cesediyle karşılaşmasına sonucu ortaya çıktı. Gömülen Avcı'nın mezarı açılarak yakınlarına teslim edildi. Torunu Duygu Akkaya ise "Bir kadın ile bir erkek ayrımı nasıl yapılamıyor" diye isyan etti.



KULÜP BAŞKANINA İNFAZ

Mersin'de pusu kuran kişiler, amatör futbol ligi takımı Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Gengeç, kurtarılamadı. Polis, katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

ANNEMİN YAKASINI BIRAK!

Manisa'da A.Y. (57), iddiaya göre sevgilisi D.G. (48) ile kızı D.E.'yi (18) telle boğarak hayattan kopardı. Asansöre attı. Ölmeden saniyeler önce Y.'nin annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan E.'nin "Annemin yakasını bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" dediği ortaya çıktı. Y.'nin, cinayet için evde 2 saat beklediği anlaşıldı.

Ceyhan TORLAK

BABA VAHŞETİ

Sultangazi'de M.K. (45), boşanma aşamasındaki eşi Ş.'yi (40) silahla hayattan kopardı. Evden kaçan üvey kızı A.D. (22), 300 metre koşarak yakaladı. Onu da öldürdükten sonra canına kıydı.

GURURLU'YÜZ'

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, bitmeyen kalp pili yaptı. Meme kanserini erken teşhis eden sütyen tasarladı. BBC tarafından belirlenen 2023'ün en etkili 100 kadını arasında yer aldı.



MEGA SOĞUK

İstanbul'a kara kış gelecek. Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren 9 derece birden düşecek. Yoğun kar yağışı bekleniyor.