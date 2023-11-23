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Trabzon'un gizemi Meyveş nine gündem oldu: ABD'de uzaylı olarak kabul gördü

NASA, Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde 58 yıl önce hayatını kaybeden ve ölümünden sonra uzaylı olduğuna inanılan Meyveş nineyi araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Kasım 2023 Güncelleme 23 Kasım 2023, 07:03
Trabzon’un gizemi Meyveş nine gündem oldu: ABD’de uzaylı olarak kabul gördü

Trabzon'da 1879 yılında dünyaya gelen Meyveş Morçol'un uzaylı olduğunun hikayesi, NASA'da görev yapan torunu Prof. Dr. Alaattin Yıldız'ın UFO Bilimcisi Prof. Dr. Derek Cooper'e anlatması ile başladı. Cooper ve çalışma arkadaşları Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğunu iddia ederek, Meyveş nineyi universal mother (Evrensel Anne) ilan etti.

ADINA ÖRGÜT KURULDU
O yıllarda adına konferanslar düzenlenen, ABD'li UFO tutkunları tarafından anıt mezar yaptırabilmek için fon oluşturulan Meyveş ninenin adına ülkenin San Diego kentinde de örgüt kuruldu. Cooper, yıllar önce Alaatin Yıldız ile birlikte mezarlığı ziyaret etti. Yıldız'ın 2008 yılında vefat etmesinin ardından gizemi ile birlikte unutulmaya başladı. Alaattin Yıldız'ın mezarının kazıldığının görülmesi üzerine yakınları tarafından mezarların üstü taş ile kapatılırken, hala NASA'da Meyveş ninenin adı geçiyor.

TÜRK KÜTÜPHANESİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu'na kütüphane kazandırdı. Öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı açılışta okul müdürü Patricia Miranda, kütüphanenin çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.



'AMAL' DİKKAT!
BBC, 2023 yılının ilham kaynağı ve etkili 100 kadın listesini açıkladı. Pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştiren Türk bilim insanı Canan Dağdeviren de listeye girdi. Listeye giren George Clooney'nin avukat eşi Amal Clooney'nin evliliğiyle ilgili söyledikleri yine gündem oldu: George'un beni aldatacağı ortam yok. Evde iki dadı var ve ikisi de güzel değil."



GÜZEL TEKLİF
2023 Kainat Güzellik Yarışması, El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlendi. 84 güzeli geride bırakan Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios, tacı taktı. Palacios, "Hala inanamıyorum. Telefonum susmuyor, iş teklifleri yağıyor, bir rüyada gibiyim" diye konuştu.

59 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 58 milyon 973 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 7 bin 886'şar, 3 bilenler 306'şar, 2 bilenler 32'şer lira alacak.



4.2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca 4 milyon 206 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 51'er, 4+1 bilenler bin 5'er, 4 bilenler 91'er, 3+1 bilenler 54'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

ABD'DE PATLAMA: 2 ÖLÜ
ABD ile Kanada'yı birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü'nde bulunan kontrol noktasında bir araç patladı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 sınır polisi ise yaralandı. 4 sınır kapısı kapatıldı. Yetkililer olayın terör saldırısı olduğunu belirtirken, Başkan Biden da patlama ile ilgili bilgilendirildi.

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
Türk düşmanı Wilders ile terör örgütü PKK üyesi olduğu bilinen ve 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı Dilan Yeşilgöz, Hollanda'da başbakanlık için yarıştı. İlk bilgilere göre, Wilders seçimi önde götürürken, sözde Ermeni soykırımını savunan ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarını destekleyen Yeşilgöz ise 3. sırada.

REHİNELER İÇİN ATEŞKES
İsrail ile Hamas, 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası üzerinde anlaştı. Ateşkesin bugün saat 10.00'da başlayacağı açıklandı. Buna göre en az İsrailli 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılacağı ve bu sürede çatışmalara ara verileceği hatırlatıldı. Anlaşma çerçevesinde 150 Filistinli'nin serbest kalacağı, Gazze'ye yüzlerce yardım tırının gireceği de kararlaştırıldı.

KABİR AZABI
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda aynı gün vefat eden Fatma Avcı ile Teyfik Yaman'ın cenazeleri karıştı. Gerçek ise Avcı'nın yakınlarının morga yıkama işlemi için girdiklerinde Yaman'ın cesediyle karşılaşmasına sonucu ortaya çıktı. Gömülen Avcı'nın mezarı açılarak yakınlarına teslim edildi. Torunu Duygu Akkaya ise "Bir kadın ile bir erkek ayrımı nasıl yapılamıyor" diye isyan etti.

KULÜP BAŞKANINA İNFAZ
Mersin'de pusu kuran kişiler, amatör futbol ligi takımı Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Gengeç, kurtarılamadı. Polis, katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

ANNEMİN YAKASINI BIRAK!
Manisa'da A.Y. (57), iddiaya göre sevgilisi D.G. (48) ile kızı D.E.'yi (18) telle boğarak hayattan kopardı. Asansöre attı. Ölmeden saniyeler önce Y.'nin annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan E.'nin "Annemin yakasını bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" dediği ortaya çıktı. Y.'nin, cinayet için evde 2 saat beklediği anlaşıldı.
Ceyhan TORLAK

BABA VAHŞETİ
Sultangazi'de M.K. (45), boşanma aşamasındaki eşi Ş.'yi (40) silahla hayattan kopardı. Evden kaçan üvey kızı A.D. (22), 300 metre koşarak yakaladı. Onu da öldürdükten sonra canına kıydı.

GURURLU'YÜZ'
Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, bitmeyen kalp pili yaptı. Meme kanserini erken teşhis eden sütyen tasarladı. BBC tarafından belirlenen 2023'ün en etkili 100 kadını arasında yer aldı.

MEGA SOĞUK
İstanbul'a kara kış gelecek. Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren 9 derece birden düşecek. Yoğun kar yağışı bekleniyor.

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