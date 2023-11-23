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Tarlada çil çil altın buldu: 7'den 70'e herkesi şaşkına çeviren keşif ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay, madeni para koleksiyoncuları için tarihi bir an yaşandı. Bir mısır tarlasında, iç savaş dönemine ait olduğu düşünülen ve milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir altın hazine keşfedildi. Bu keşif, tarih meraklıları ve koleksiyoncular için büyük bir heyecan kaynağı oldu. İşte bu olağanüstü keşfin detayları.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:15 Güncelleme 23 Kasım 2023, 09:15
Tarlada çil çil altın buldu: 7’den 70’e herkesi şaşkına çeviren keşif ortaya çıktı

Keşfedilen bu hazine, 700'den fazla altın sikkeyi içeriyor. Bu sikkelerin 150 yıldan fazla bir süre önce, yani Amerika Birleşik Devletleri İç Savaşı sırasında gömüldüğü düşünülüyor. Sikkelerin günümüzdeki değeri ise milyonlarca dolar olarak tahmin ediliyor.

Nadir Bir Koleksiyon

Louisville şehrindeki bir sikke koleksiyoncusu olan Byrd Saylor, USA Today'e yaptığı açıklamada, bu koleksiyonun nadir bulunan bir keşif olmasının sebebinin, İç Savaş döneminde çok fazla altın sikke üretilmemiş olması olduğunu belirtti. Saylor, savaş zamanlarında insanların paralarını güvende tutmak amacıyla gömmelerinin alışılmadık bir durum olmadığını, ancak bu sikkelerin değerini artıran şeyin, onları çevreleyen gizem olduğunu ifade etti.

Sikkelerin Mükemmel Durumu

Kirler temizlendikten sonra, madeni para uzmanları koleksiyonun çoğunun mükemmel durumda olduğunu tespit ettiler. Sikkeler, sertifika ve derecelendirme için Numismatic Guaranty Company'ye gönderildi. Bazı sikkelerin gömülmeden önce kısa bir süre dolaşımda olduğu, diğerlerinin ise bir bankadan alınıp hiç kullanılmamış olabileceği belirtiliyor.

Gizemli Keşif ve Satış

Bu eşsiz keşfin detayları hala gizemini koruyor. Bulan kişinin ve bulunduğu yerin ayrıntıları halka açıklanmadı. Ancak, sikkelerin ilgilenen koleksiyoncular tarafından satın alınabileceği ifade ediliyor.

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