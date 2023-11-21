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Zonguldak'ta batan 'Kafkametler' isimli geminin mürettebatının son mesajı ortaya çıktı! Acı bekleyiş sürüyor!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları sürüyor. Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ''Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Öte yandan cesedine ulaşılan Metin Usta, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Metin Usta'nın 20 yıl önce bir gemi kazasından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 13:38 Güncelleme 21 Kasım 2023, 14:45
Zonguldak’ta batan ’Kafkametler’ isimli geminin mürettebatının son mesajı ortaya çıktı! Acı bekleyiş sürüyor!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisinde bulunan 12 kişiden 1'inin cansız bedeni bulundu 11 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Hava şartlarının dönmesinin ardından kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı.

GEMİ 2 PARÇAYA BÖLÜNDÜ
Yapılan aramalarda ise kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Kayıp gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ederken mürettebatın yakınları ise gelecek umutlu haberi bekliyor.

AİLELER GÖZYAŞLARIYLA BEKLİYOR
Geçen her dakika umutları azalan aileler, göz yaşları içerisinde yapılan arama çalışmalarını takip ediyor.

Kayıp mürettebatının son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu

SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI: BATIYORUZ
Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ''Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti.

Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, ''Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hiç bir haber yok, bilgi yok'' diye konuştu.

Baba Mustafa Nacar, halen kayıtlı olan mesajına bakarak göz yaşı dökerken oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp mürettebattan Mustafa Nacar'ın babasına yazdığı mesajda, yaşadıkları paniği de gösteren harf hataları dikkat çekerken mesajın alt kısmında ise baba Mehmet Nacar'ın oğluna ulaşmak için yaptığı ve cevap alamadığı çağrılar yer aldı.

Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları Atınç ve Alper Özer de, mendirekte çalışmaları takip ederek, umutla gelecek haber bekliyor. Atınç Özer ise "Ben sabah sabah 08:42 gibi babamın telefonu aradım babamı. Çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım telefonuna ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi. Babam güverte sorumlusuydu. Ereğliliydi" dedi.

Gemi batığına ulaşıldığı yönünde bilgi geldiğini de belirten Atınç Özer, ''Geminin en son çarptığı mendireğin orada gemi batığı tespit edildi deniyor ama şuan resmi bir açıklama olmadı'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan fırtınada ikiye bölünerek, her iki parçası karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınırken, gemi personeli ise halat yardımıyla çıktığı gemideki bazı elektronik parçaları ve mürettebatın eşyalarını aldı. Valiz ve çantalar, gemiden bağlandığı halat yardımıyla indirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemiye ait parçaların bir kısmı bulundu.

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından başlatılan çalışma kapsamında dalgıçlar da su altında arama yaptı. Fırtınada dev beton blokların bulunduğu mendirekte oluşan hasar da görüntülere yansıdı.

Batan Geminin Şok Eden Son Anları Kamerada! 🚢

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ
AFAD Başkanı Okay Memiş yaptığı açıklamada geminin yerinin tespit edildiğini belirterek, "Batan geminin yerini tespit ettik, çalışma sürüyor. Gemi 25 metre derinlikte. Biz burada sizlere canlı olarak bilgilendirme yaparken dalgıçlarımız sürekli dalış yapıyorlar. Bütün alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz. Ölü bulunan mürettebatımızın cansız bedenini hiç tahmin etmediğimiz bir noktada bulduk maalesef." ifadekerini kullandı.

BATAN GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün batan geminin son görüntüsünü paylaşmıştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuru yük gemisinin batmasının ardından cesedine ulaşılan Metin Usta, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Usta (61) için Görele Merkez Hasan Ağa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel ve vatandaşlar katıldı.

Usta'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sağlık köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

20 YIL ÖNCE BAŞKA BİR KAZADAN KURTULMUŞ
Metin Usta'nın kardeşi Aydın Usta, gazetecilere, ağabeyinin 20 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda bir gemi kazasından kurtulduğu belirterek, "O kazada tek kardeşim kurtulmuştu. Bütün arkadaşları öldü. O kazada hafızasını uzun süre kaybetti. Son seferine çıktığını söylemişti. Yine de çalışırdı, öyle tahmin ediyorum. Her gelişinde böyle diyordu. Rahmetli her seferinde, 'Son seferim, son seferim.' diyordu. Kısmet olmadı." dedi.

Yaklaşık 35 yıl gemilerde çalışan Usta'nın, evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirildi.

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