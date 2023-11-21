Zonguldak’ta batan ’Kafkametler’ isimli geminin mürettebatının son mesajı ortaya çıktı! Acı bekleyiş sürüyor!

Baba Mustafa Nacar, halen kayıtlı olan mesajına bakarak göz yaşı dökerken oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp mürettebattan Mustafa Nacar'ın babasına yazdığı mesajda, yaşadıkları paniği de gösteren harf hataları dikkat çekerken mesajın alt kısmında ise baba Mehmet Nacar'ın oğluna ulaşmak için yaptığı ve cevap alamadığı çağrılar yer aldı.
Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları Atınç ve Alper Özer de, mendirekte çalışmaları takip ederek, umutla gelecek haber bekliyor. Atınç Özer ise "Ben sabah sabah 08:42 gibi babamın telefonu aradım babamı. Çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım telefonuna ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi. Babam güverte sorumlusuydu. Ereğliliydi" dedi.
Gemi batığına ulaşıldığı yönünde bilgi geldiğini de belirten Atınç Özer, ''Geminin en son çarptığı mendireğin orada gemi batığı tespit edildi deniyor ama şuan resmi bir açıklama olmadı'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan fırtınada ikiye bölünerek, her iki parçası karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınırken, gemi personeli ise halat yardımıyla çıktığı gemideki bazı elektronik parçaları ve mürettebatın eşyalarını aldı. Valiz ve çantalar, gemiden bağlandığı halat yardımıyla indirildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemiye ait parçaların bir kısmı bulundu.
Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından başlatılan çalışma kapsamında dalgıçlar da su altında arama yaptı. Fırtınada dev beton blokların bulunduğu mendirekte oluşan hasar da görüntülere yansıdı.
AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ
AFAD Başkanı Okay Memiş yaptığı açıklamada geminin yerinin tespit edildiğini belirterek, "Batan geminin yerini tespit ettik, çalışma sürüyor. Gemi 25 metre derinlikte. Biz burada sizlere canlı olarak bilgilendirme yaparken dalgıçlarımız sürekli dalış yapıyorlar. Bütün alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz. Ölü bulunan mürettebatımızın cansız bedenini hiç tahmin etmediğimiz bir noktada bulduk maalesef." ifadekerini kullandı.
BATAN GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün batan geminin son görüntüsünü paylaşmıştı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuru yük gemisinin batmasının ardından cesedine ulaşılan Metin Usta, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Metin Usta (61) için Görele Merkez Hasan Ağa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel ve vatandaşlar katıldı.
Usta'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sağlık köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
20 YIL ÖNCE BAŞKA BİR KAZADAN KURTULMUŞ
Metin Usta'nın kardeşi Aydın Usta, gazetecilere, ağabeyinin 20 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda bir gemi kazasından kurtulduğu belirterek, "O kazada tek kardeşim kurtulmuştu. Bütün arkadaşları öldü. O kazada hafızasını uzun süre kaybetti. Son seferine çıktığını söylemişti. Yine de çalışırdı, öyle tahmin ediyorum. Her gelişinde böyle diyordu. Rahmetli her seferinde, 'Son seferim, son seferim.' diyordu. Kısmet olmadı." dedi.