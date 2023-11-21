Zonguldak’ta batan ’Kafkametler’ isimli geminin mürettebatının son mesajı ortaya çıktı! Acı bekleyiş sürüyor!

Baba Mustafa Nacar, halen kayıtlı olan mesajına bakarak göz yaşı dökerken oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp mürettebattan Mustafa Nacar'ın babasına yazdığı mesajda, yaşadıkları paniği de gösteren harf hataları dikkat çekerken mesajın alt kısmında ise baba Mehmet Nacar 'ın oğluna ulaşmak için yaptığı ve cevap alamadığı çağrılar yer aldı.

Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları Atınç ve Alper Özer de, mendirekte çalışmaları takip ederek, umutla gelecek haber bekliyor. Atınç Özer ise "Ben sabah sabah 08:42 gibi babamın telefonu aradım babamı. Çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım telefonuna ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi. Babam güverte sorumlusuydu. Ereğliliydi" dedi.

Gemi batığına ulaşıldığı yönünde bilgi geldiğini de belirten Atınç Özer, ''Geminin en son çarptığı mendireğin orada gemi batığı tespit edildi deniyor ama şuan resmi bir açıklama olmadı'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan fırtınada ikiye bölünerek, her iki parçası karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınırken, gemi personeli ise halat yardımıyla çıktığı gemideki bazı elektronik parçaları ve mürettebatın eşyalarını aldı. Valiz ve çantalar, gemiden bağlandığı halat yardımıyla indirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemiye ait parçaların bir kısmı bulundu.