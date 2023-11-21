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Avcılar'da uyuşturucunun etkisindeki adam oturduğu evi yaktı

Son dakika haberleri... Avcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen E. A., oturduğu evi benzin dökerek yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 16:49 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:49
Avcılar’da uyuşturucunun etkisindeki adam oturduğu evi yaktı

Yangın, 14.15 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Karaman Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Evdeki eşyaların üzerine kapının önünde bulunan 5 litrelik su şişesi içerisine doldurulan benzinin dökülerek yangının çıkarıldığı belirlendi.

E.A.'nın oturduğu evdeki eşyaların üzerine benzin dökerek yaktığı öğrenildi.

E.A.'nın kardeşi Emircan A., kardeşinin daha önce böyle bir şey yapmadığını ifade etti.

Aynı binada oturan Metin Sevinç ise, "Kapı komşuyuz. Bağırma sesi duydum. Kavga olduğunu sandım. Yangın olduğunu görünce ana doğalgaz hattını kapattım, itfaiyeyi aradım. Kısa sürede gelip müdahale ettiler. Evde bir genç varmış, yangını o çıkarmış" dedi.

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