PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Radyo programcısı nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı! Olayın ardından polis merkezine gidip teslim oldu

Radyo programcısı E.B., kendisini arayarak hakaret eden nişanlısının eski kocasını silahla vurup ağır yaraladı. B., polise teslim oldu. İşte sizler için derlediğimiz 21 Kasım TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Radyo programcısı nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı! Olayın ardından polis merkezine gidip teslim oldu

İstanbul'da yaşayan E.B., 15 Kasım'da nişanlısı Ebru M.'nin eski eşi Mithat Şahin tarafından telefonla arandı. B.'yi hakaret eden Mithat Şahin, Yeşilköy'de bir yerin konumunu attı ve görüşmek istediğini söyledi. Burada görüşen Şahin ve B. arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. B., silahıyla Şahin'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, B. ise olay yerinden kaçtı.

TEDAVİ ALTINDA
Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin'i hastaneye kaldırırken, E.B., Güneşli'deki polis merkezine teslim oldu.



BİR HAİNE DAHA ÇİZİK
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), sınır ötesi operasyonları hız kesmedi. Saha ajanları, Irak-Süleymaniye ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın, Toplumsal Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı, adım adım takip etti. Örgüte lojistik destek sağlayan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürüttüğünü de belirledi. Başarılı bir operasyonla haini etkisiz hale getirdi.



KABİN AZABI!
Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular, ring aracının yaptığı hata nedeniyle Amsterdam uçağına bindi. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, 'Batman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler' anonsuyla durumu öğrendi. Yolcular kısa süreli de olsa şok geçirdi. Kabin ekibi Batman'a gidecek olan yolcuları birkaç kez daha anons ederek uçaktan indirdi. Amsterdam'a seyahat eden bir yolcu, o anları kayıt etti. Sosyal medya hesabından paylaşıp "Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri 'Batman'a değil mi?' dedi. Biz de, ne Batman'ı bu Amsterdam uçağı deyince, ne Amsterdam'ı ben Batman'a gidiyorum' diye yanıt verdi. Uçakta yolcular karıştı" dedi.



ÖLÜYORUM ANNE
Bursa'da, diş ağrısı nedeniyle götürüldüğü özel klinikte uygulanan işlem sonrası hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Tek çocuklarını kaybeden aile Deniz'in son anlarıyla ilgili anlattıkları yürek burktu. Baba Aydın Sönmez, "Hemşire hanım doktorun yanına gitmiş, 'Çocuk titriyor' demiş. 'Normal anesteziden' demiş. Sonra çocuğun ateşi yükselmişti, 15 dakika sonra. Demişler ki, 'Anesteziden yine'.

BİRÇOK ŞUBESİ VAR
Tabii bu süreçte hiçbir doktor yanına gelmiyor çocuğun. Sonra çocuk diyor ki, 'Mama ölüyorum. Anne ölüyorum' diyor. 'Çıkar üstümü başımı' diye bağırıyor" dedi. Bu arada söz konusu diş kliniğinin Bursa ve Yalova'da şubelerinin olduğu ve franchising sistemiyle çalıştığı ifade edildi.



KALPTEN ACI
Sungurlu ilçesinde biranda fenalaşan Didem Özkara'yı ailesi Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kıza burada zatüre teşhisi konularak tedavi altına alındı. Serviste tedavisi süren Didem Özkara akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi.

AİLESİ PERİŞAN OLDU
Hastanede ilk müdahalesi yapılan genç kız daha sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Didem Özkara burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Didem Özkara Sungurlu İlçesi Çayan köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.



56 MiLYON DEVRETTi
6+joker bilen çıkmayınca 56 milyon 426 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 499 bin 122'şer, 4 bilenler 6 bin 278'er, 3 bilenler 416'şar, 2 bilenler 37'şer lira alacak.



1.3 MİLYON DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca bir milyon 323 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 300'er, 8 bilenler 618'er, 7 bilenler 121'er 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.



PARAYLA DANS
12 GRAMMY ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 1 milyar 100 milyon dolarlık bir servetin sahibi. Başarılı şarkıcının 2030'daki tahmini serveti de açıklandı. 33 yaşındaki Swift, 7 yıl sonra 10 milyar dolarlık bir güç olarak sahnelere çıkacak.

TARİHİ SATIŞ
Fransa'da 1804-1815'te hüküm süren İmparator Napolyon Bonapart'ın ünlü şapkası ve diğer kişisel eşyaları Paris'te açık artırmayla satışa çıkarıldı. Şapka 1,9 milyon euro'ya (59.7 milyon TL) satıldı. Tarihi şapkayı satın alan kişinin kimliği ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Müzayedeci Jean Pierre Osenat, "Napolyon şapkayı ya kafasında ya da elinde taşır, bazen de yere fırlatırdı" ifedesini kullandı.

HADİ G'İT' OĞLUM!
Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Serhat Ardahanspor, sahasında Rize Özel İdarespor'u konuk etti. Maçın 15'inci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen 2 sokak köpeği içeri girdi. Futbolculara zor anlar yaşatan köpekler, sahada sağa sola kaçmak istedi. Yaklaşık 5 dakika sonra köpeklerin çıkarılmasının ardından maç devam etti.

KIZI İÇİN DOĞAN
Adana'da Elif Doğan, bedensel engelli doğan kızı Fadime'yi ilkokula kucağında taşıdı. Derslerinde başarılı olan Fadime, ATÜ İngilizce Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Anne Elif Doğan kızını son 3 yıldır her gün 2 kilometrelik yolda tekerlekli sandalyeyle okula götürüp kapıda beklemeye başladı. Anne Elif, kızının her zaman destekçisi olduğunu anlattı...

NASA'DA GERİLİM
Kaya örnekleri toplamak için Mars'a uçacak araçlar, topladığı örnekleri Dünya'ya gönderecek. Yaşam belirtilerinin araştırılması için önemli olan bu çalışma 4.4 milyar dolara mal olacaktı. Ancak enflasyonun etkisiyle 11 milyar dolara yükseleceği ortaya çıktı. Şimdi NASA'nın bütçe için bazı projeleri iptal edeceği belirtildi.

MUSK'ARA OLAMAM
Elon Musk'ın hayatını anlatan filmin çekileceği haberi, teknoloji milyarderinin babası Errol Musk'ı endişelendirdi. Baba Musk, Walter Isaacson'ın yazdığı biyografi kitabından uyarlanacak filmden endişeli. Baba Musk, "Ben kitapta kötü adam gibi gösterildim. Yine aynısını kabul etmiyorum. Çünkü kötü değilim" dedi.

Y'EŞ' FARKI
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte, ilk kez aradaki yaş farkını anlattı: Tanıştığımızda o 15, ben ise 40 yaşındaydım. Hatta kızım sınıf arkadaşıydı...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara’da
Emekliye en az 10 bin TL maaş: Taban maaş artışı için düğmeye basıldı! Yeni aylıklar ne olacak?
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Akşener’den Ümit Dikbayır’a ’kesin ihraç’ istemi: Taciz ve vurgun iddiaları
SON DAKİKA