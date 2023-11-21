Radyo programcısı nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı! Olayın ardından polis merkezine gidip teslim oldu





PARAYLA DANS

12 GRAMMY ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, 1 milyar 100 milyon dolarlık bir servetin sahibi. Başarılı şarkıcının 2030'daki tahmini serveti de açıklandı. 33 yaşındaki Swift, 7 yıl sonra 10 milyar dolarlık bir güç olarak sahnelere çıkacak.

TARİHİ SATIŞ

Fransa'da 1804-1815'te hüküm süren İmparator Napolyon Bonapart'ın ünlü şapkası ve diğer kişisel eşyaları Paris'te açık artırmayla satışa çıkarıldı. Şapka 1,9 milyon euro'ya (59.7 milyon TL) satıldı. Tarihi şapkayı satın alan kişinin kimliği ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Müzayedeci Jean Pierre Osenat, "Napolyon şapkayı ya kafasında ya da elinde taşır, bazen de yere fırlatırdı" ifedesini kullandı.

HADİ G'İT' OĞLUM!

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Serhat Ardahanspor, sahasında Rize Özel İdarespor'u konuk etti. Maçın 15'inci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen 2 sokak köpeği içeri girdi. Futbolculara zor anlar yaşatan köpekler, sahada sağa sola kaçmak istedi. Yaklaşık 5 dakika sonra köpeklerin çıkarılmasının ardından maç devam etti.

KIZI İÇİN DOĞAN

Adana'da Elif Doğan, bedensel engelli doğan kızı Fadime'yi ilkokula kucağında taşıdı. Derslerinde başarılı olan Fadime, ATÜ İngilizce Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Anne Elif Doğan kızını son 3 yıldır her gün 2 kilometrelik yolda tekerlekli sandalyeyle okula götürüp kapıda beklemeye başladı. Anne Elif, kızının her zaman destekçisi olduğunu anlattı...

NASA'DA GERİLİM

Kaya örnekleri toplamak için Mars'a uçacak araçlar, topladığı örnekleri Dünya'ya gönderecek. Yaşam belirtilerinin araştırılması için önemli olan bu çalışma 4.4 milyar dolara mal olacaktı. Ancak enflasyonun etkisiyle 11 milyar dolara yükseleceği ortaya çıktı. Şimdi NASA'nın bütçe için bazı projeleri iptal edeceği belirtildi.

MUSK'ARA OLAMAM

Elon Musk'ın hayatını anlatan filmin çekileceği haberi, teknoloji milyarderinin babası Errol Musk'ı endişelendirdi. Baba Musk, Walter Isaacson'ın yazdığı biyografi kitabından uyarlanacak filmden endişeli. Baba Musk, "Ben kitapta kötü adam gibi gösterildim. Yine aynısını kabul etmiyorum. Çünkü kötü değilim" dedi.

Y'EŞ' FARKI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte, ilk kez aradaki yaş farkını anlattı: Tanıştığımızda o 15, ben ise 40 yaşındaydım. Hatta kızım sınıf arkadaşıydı...