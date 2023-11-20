Ayıdan ölü taklidi! Önce yattı sonra ormana kaçtı

Sinop'ta bir aracın çarptığı yavru ayı ölü taklidi yaptıktan sonra ormana kaçtı.

YAVRU AYIYA ARABA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre olay, bu sabah saatlerinde Lala köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç 2 yavru ayıdan birine çarptı.