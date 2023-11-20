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Ayıdan ölü taklidi! Önce yattı sonra ormana kaçtı

Son dakika haberleri... Sinop’ta bir aracın çarptığı yavru bir ayı ölü taklidi yaptı. 2 saat yerde yatarak ölü taklidi yapan ayı daha sonra ormana kaçtı.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 13:50 Güncelleme 20 Kasım 2023, 13:50
Ayıdan ölü taklidi! Önce yattı sonra ormana kaçtı

Sinop'ta bir aracın çarptığı yavru ayı ölü taklidi yaptıktan sonra ormana kaçtı.

YAVRU AYIYA ARABA ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre olay, bu sabah saatlerinde Lala köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç 2 yavru ayıdan birine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yavru ayılardan birisi yaralandı.

2 SAAT YATTIKTAN SONRA ORMANA KAÇTI
Çevredeki vatandaşlar tarafından Milli Parklara haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Milli Park görevlileri ayının yerinde olmadığını gözlemledi.

Yavru ayının yaklaşık 2 saat ölü taklidi yaptıktan sonra tekrar ormana kaçtığı belirtildi.

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