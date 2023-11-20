2749 yılından geldim diyen adamın kehanetleri duyanları şoke etti! 2025 yılına dikkat edin ve ekledi: "Milyonlarca insan aynı anda..."

Bielek'in geçmişten günümüze yankı uyandıran iddiaları dönem dönem gündeme geliyor. Milyonlarca insanın dikkatini çeken isim 2025 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceği korkunç bir tahminde bulunmuştu. Ayrıca gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini belirten Bielek'in anlatımları da merak uyandırıyor.

ŞOK İDDİA! Al Bielek, ölmeden önce verdiği bir röportajda, ABD ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü gizli bir proje olan Philadelphia Deneyi'nde yer aldığını açıkladı. 1940 yılında USS Eldridge adlı donanma gemisinden okyanusa atıldıklarında, kendilerini 2749 yılına ışınlandıklarını iddia etti.