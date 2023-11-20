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2749 yılından geldim diyen adamın kehanetleri duyanları şoke etti! 2025 yılına dikkat edin ve ekledi: "Milyonlarca insan aynı anda..."

Al Bielek'in iddiaları, zaman yolculuğu ve 2025'e dair kehanetleriyle ilgili merak uyandıran bir hikayeyi anlatıyor. 1927 yılında doğan Bielek, yaşamı boyunca zaman yolcusu olduğunu iddia etti ve bu iddiasıyla dünya çapında dikkat çekti. Ölümüne kadar ilginç ve sıra dışı iddialar ortaya atan Bielek özellikle 2025 yılına odaklandı ve gizli bir görevle geleceğe gönderildiğini iddia etti. Bielek'in anlattığına göre, 2025 yılında gerçekleştirdiği bu görev sırasında ortaya çıkan çarpıcı tahminler, onun hikayesini daha da ilginç kılıyor.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:59 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:59
2749 yılından geldim diyen adamın kehanetleri duyanları şoke etti! 2025 yılına dikkat edin ve ekledi: Milyonlarca insan aynı anda...

Bielek'in geçmişten günümüze yankı uyandıran iddiaları dönem dönem gündeme geliyor. Milyonlarca insanın dikkatini çeken isim 2025 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceği korkunç bir tahminde bulunmuştu. Ayrıca gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini belirten Bielek'in anlatımları da merak uyandırıyor.

ŞOK İDDİA!

Al Bielek, ölmeden önce verdiği bir röportajda, ABD ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü gizli bir proje olan Philadelphia Deneyi'nde yer aldığını açıkladı. 1940 yılında USS Eldridge adlı donanma gemisinden okyanusa atıldıklarında, kendilerini 2749 yılına ışınlandıklarını iddia etti.

MİLYONLARCA İNSAN ÖLECEK

Bielek, 2749 yılına ışınlandıktan sonra yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. İlk iddiası 2025 yılında üç milyon insanın nükleer savaş nedeniyle öleceği yönündeydi. Avrupa'nın büyük bir kısmının sular altında kalacağını ve İngiltere'nin neredeyse tamamen yok olacağını öne sürdü.

Bielek gelecekte çok az sayıda şehrin hayatta kalacağını ve ulusal hükümetlerin sınırların olmayacağını iddia etti. Uçan şehirlerin dünya genelinde taşınabileceği ve teknolojinin ilerlediği bir döneme tanıklık ettiğini belirtti.

Bielek, Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan radyasyon hasarını ve nükleer atıkları temizleyebilecek teknolojik güçlere şahit olduğunu iddia etti.

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