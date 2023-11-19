Manisa’nın parlayan yıldızı! Başkan Mehmet Çerçi, Manisa’nın Yunusemre ilçesini adeta yeniden inşa etti | İlçe gibi değil, il gibi yönetiliyor

KADINLARA MESLEK EDİNDİRİYOR Kadınların eğitim ve gelişimine büyük önem verdiklerini anlatan Çerçi, bu kapsamda 15 farklı noktada Hanım Lokali kurduklarını ifade etti. Bu lokallerin ilçedeki kadınlar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlatan Çerçi, "Kuaförlük, aşçılık, Kuran'ı Kerim eğitimi, dikişnakış, bilgisayar, spor, soğuk seramik, ahşap boyama, İngilizce, filografi, kaligrafi, tezhip, nakış, iğne oyası gibi 45 farklı kursumuz var. Bu kurslara gelen kadınlarımız meslek ediniyorlar" dedi. Bu kurslara katılmak isteyen anneler için de kreş açtıklarını anlatan Başkan Çerçi, "Kreşimiz ücretsiz. Anne eğitim alırken çocuk da gelip burada boya-resim yapıyor. Çocuklar için kreşin yanı sıra resim, İngilizce, satranç, tekvando, matematik kurslarımız da bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bu kursta sertifikalı bilgisayar eğitimi de verdiklerini anlatan Başkan Çerçi, bu eğitimi alan kadınların belgesiyle İŞKUR'a başvuru yaptığını, böylece iş bulmalarının kolaylaştığını ifade etti. Kadınlara ücretsiz spor salonlarının da olduğunu anlatan Çerçi, "Kadınlarımız sıraya giriyor. Çok yüksek ilgi var" diye konuştu. Bu lokallerde hali hazırda 1.000 kursiyerin eğitiminin devam ettiğini anlatan Başkan Çerçi, açıldığından bugüne 10 binin üzerinde kursiyerin eğitim aldığını kaydetti.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hekim olan Başkan Çerçi, ilçede sağlık hizmetleri için Aile Sağlık Merkezi'ni bir yıl önce hizmete açmış. Bu merkezin hastaların ayağına kadar gittiğini ve bakımlarını yaptığını ve bugüne kadar 12 bin kişiye hizmet verdiklerini anlatan Başkan Çerçi, şöyle devam etti: "Müdiremizle birlikte çoğunluğu hemşire, ebe gibi teknik personellerden oluşan 33 kişilik ciddi bir ekip kurduk. Hasta nakil, engelli, diş tarama aracımız gibi teknik araçlarımızla birlikte bir kadro oluşturduk. Her gün belediyemizin hatlarına 20 ila 60 arasında talep gelir. Evde yatalak hastası olan ya da nakil edilecek, tedavisi yapılacak, bakımı, banyosun yapılacak hastası olan vatandaşlarımız sağlıkla ilgili bir talepte bulunurlar. Bizim ekiplerimiz oraya gider bayansa bayan, erkekse erkek sondasına kadar takarlar. Pansumanı, tedavisi, yıkanması, tırnaklarının kesilmesi, tıraşına kadar hepsini yaparlar. Vatandaşımızın duasını alır başka da bir şey almayız. Para kesinlikle söz konusu değil. Vatandaşımızın evine kadar giriyor ne gerekiyorsa yapıyoruz."





MART 2024'E KADAR TESLİM

Bir yandan alt-üst yapı çalışmalarını sürdürürken kentsel dönüşümü de ihmal etmediklerini belirten Çerçi, "Dar gelirli vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara kavuşturmak için TOKİ ile protokol imzaladık. Bu kapsamda Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konutluk projenin startını verdik. Bu güne kadar 2 bin 600 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 1.000 konutu daha Mart 2024'e kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Toplu konut alanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2 sağlık merkezi, 5 ticari merkez. 7 kent meydanı, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 adet çocuk oyun parkı inşa ettik" dedi





NE DEDİLER

Başkan olmak için doğmak...

Manisa'nın merkez ilçelerinden Yunusemre'nin Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile buluşmaya giderken, zarif bir bibloya benzeyen 4 minareli cami, hepimizin dikkatini çekmişti. Yeni yapılan camiye, açılışta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Saruhan Bey isminin verildiğini öğrendik. Başkan Dr. Mehmet Çerçi ile buluştuğumuz Yunusemre Kültür Parkı'na, Manisalıların ciddi ilgi gösterdiklerini öğrenmek, şaşırtıcı olmadı. Başkan Çerçi ve yine kendisi gibi hekim olan eşi Melek Çerçi'nin eşliğinde, tarihimizden izler taşıyan mimarileri ile dikkat çeken İrfan Meclisi, Manisa Osmanlı Müzesi, Türk-İslam Medeniyetleri Önder Şahsiyetler Müzesi ve Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesini gezerken, yapıların tamamında Başkan'ın dokunuşları olduğunu öğrendik. Farklı bir başkanla ile karşı karşıyaydık ve bunu en iyi anlatan, başkanın ekibinden birisinin 'Başkan aslında mimar olmalıymış' sözleriydi. Başkan Dr. Mehmet Çerçi'nin sayılmakla bitmeyecek hizmetlerinin bir kısmı sahifemizde. Yazıyı, Başkan'ın Mesleği ile ilgili şakayı değiştirerek noktalayalım: Dr. Mehmet Çerçi, belli ki Belediye Başkanı olmak için doğmuş... (EKREM KIZILTAŞ)







YUNUSEMRE'DE TARİH BİR BAŞKA

TURKUVAZ medya mensupları olarak maziyi de atiyi de yaşamak isteyenlerin hayran kalacağı 16 şehzadenin sancak beyliği yaptığı Manisa Yunusemre İlçesindeyiz. Bir müze kent, bir çağdaş ilçeyi geziyoruz. Tarihe düşkün belediye başkanı Doktor Mehmet Çerçi. sosyal belediyeceliğe yeni bir vizyon kazandirmis. Osmanlı müzesi bir harika müze. O kadar ki ardımızda maziyi temsil ediyor. Saruhan Bey Camii bir sanat eseri. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden... İlçenin içinde yapılan millet çarşısı inanın çok iyi örnek. Dr. Mehmet Çerçi'den Allah razı olsun. Başkan Çerçi, "Evimi de müze yapacağım. Gittiğim her yerden tarihi ne bulursam alıyorum. Gençlere müze bırakan bir Başkan olmak istiyorum. Maziyi ve atiyi yaşatan bir ilçe, bir kent bırakmak en büyük hedefim. Belediye başkanlığını bir doktor titizliği ile yapıyorum" diyor. Zeytin ve zeytinyağı ihracatında Manisa Türkiye lideri. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 88'i Manisa'dan yapılıyor. Manisa ayrıca klima, kombi, minibar, buzdolabı üretiminde Türkiye birincisi... Gelmelisiniz... Gezmelisiniz... Konuşan değil üreten Manisa'nin sanayi bölgesinin de içinde olduğu Yunusemre ilçesi bir başka. (BÜLENT ERANDAÇ)