Kırmızı operasyon! Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu baronu Nenad Petrak, paket

İstanbul'da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; kırmızı bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, uluslararası uyuşturucu "Karteli" Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı.