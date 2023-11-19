Kırmızı operasyon! Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu baronu Nenad Petrak, paket

İstanbul'da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; kırmızı bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, uluslararası uyuşturucu "Karteli" Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı.
TEBRİK EDİYORUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.
Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı NENAD PETRAK, Hırvatistan adli makamlarınca "Kasten adam öldürme" suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.