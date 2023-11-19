İmar savaşı! Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 6 daire sahibi olduğu İstanbul Cihangir'deki Taray Apartmanı'nın yıkılmasını istedi. Komşuları karşı çıkınca, hukuk savaşına girişti. Mahkeme, 18 daireli 50 yıllık bina için, "Yıkım" kararı verdi. Komşular itiraz etti. "Biz güçlendirme istiyoruz" dedi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi heyeti, dün apartmana keşfe geldi. Taray apartmanı babası tarafından yaptırılan Emrullah Çetin Taray "12 malikten 11'i olarak biz bu konuda tarafız. Orhan Pamuk'un 6 dairesi var ama bir malik olarak gözüküyor" dedi.
PAMUK KORKUYOR
Binada riskli yapı şerhi bulunduğunu söyleyen davacı avukatı Şeyma Toker, "Keşif sonrası gelecek rapora göre güçlendirmenin mümkün olup olmadığına karar verilecek" sözlerini kaydetti.
Apartman sakinlerinden Rolant Gilbert, "Orhan Pamuk bu binadaki 6 daireyi satın aldı. Bütün binayı ele geçirip, yıkıp tekrar yaptırmak istiyor. Kendisinin tahmin ettiğim kadarıyla psikolojik bir endişesi var, deprem olacak bu bina yıkılacak diye. Daireleri tek tek satın almaya çalıştı, 6 tanesini alabildi. Bana da teklif etti, satmadık. Biz güçlendirme yapmak istiyoruz" sözlerini kaydetti.