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5 yaşındaki Deniz dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! Sönmez çifti klinik görevlilerini mahkemeye verdi

Sönmez çifti, tek çocukları Deniz’in ölümü üzerine adeta şok geçirdi. “Sorumlular cezasını çeksin” diyerek klinik görevlilerini mahkemeye verdi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
5 yaşındaki Deniz dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! Sönmez çifti klinik görevlilerini mahkemeye verdi

Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, diş ağrısı nedeniyle özel diş kliğinde tedaviye alındı. Küçük çocuğa anestezi yapıldı. Bir dişi çekilip bir kanal tedavisiyle birlikte 4 dişine de dolgu işlemi uygulandı. Eve geldikten sonra fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Küçük çocuğun çoklu organ yetmezliği yüzünden öldüğü anlaşıldı. Savcılık, soruşturma başlattı. Diş kliniğini 1 ay süreyle kapattı.




Deniz Sönmez'in annesi Elena ile babası Aydın Sönmez, klinik çalışanları hakkında şikayet dilekçesi verip "Diş kliniğindeki ihmaller zinciri sebebiyle çocuklarının öldüğünü" anlattı.




DOKUNMA YANARSIN
İstanbul'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Polatlar'ın Ataşehir'deki güzellik merkezinde bölgesel zayıflama işlemi yaptıran Şeyma E.'nin bacağı yandı. Mağdur kadın, Engin Polat ve uygulamayı yapan Esmanur Alanyurt hakkında 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.




GÖKDENİZ MUCİZESİ
Trabzon'da yaşayan Hatice ve Hasan Şimşek çiftinin ilk çocukları Gökdeniz, geçen yıl Temmuz'da erken doğum nedeniyle 470 gram olarak dünyaya gözlerini açtı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde entübe edilen bebek 117 günlük yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviyle organlarının gelişmesi sağlandı. Şu anda 16 aylık olan Gökdeniz, sağlıklı bir şekilde büyümeye başladı. Anne Hatice Şimşek, oğlunu 4 ay sonra da olsa kucağına alabildiği için çok mutlu olduğunu anlattı. (ÖZGÜR ÖZDEMİR)




CANKURTARAN
İstanbul'da Mustafa Turan (41), göğsünden karnına doğru aniden başlayan şiddetli bir ağrı ile acile kaldırıldı. Tetkikleri normal çıktı, mide ağrısı sanılıp eve yollandı. Sonraki 24 saat boyunca ağrısı hiç azalmadı. Gece Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nöbetçi doktorun dikkati sayesinde yapılan ileri tetkiklerle, aort damarında anevrizmaya (baloncuk) bağlı yırtık olduğu saptandı. Acilen ameliyata alınan Turan'ın hayatı adeta saat farkıyla kurtarıldı.


ADAMSIN!
ABD'de New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türk dostu olduğu için, hedef haline geldi. FBI, "Yasadışı bağış" bahanesiyle Adams'ı inceledi. Türkler'le ilgili dostluğunun derecesini öğrenmek istedi. Uçuşlarda THY'yi tercih ettiğini söylediği için şirketin eski yöneticilerinden Cenk Öcal'ın ABD'deki evine de baskın düzenledi.



O'FiSKOS'!
CHP'deki 14 yıllık görevini devretmesinin ardından gözlerden uzak olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da açtığı ofiste ilk ziyaretçilerini kabul etti. Ardından dün İstanbul'a geçti. Eski vekil Eren Erdem'in İstanbul'daki ofisine gitti. Yapılan görüşmeyi Erdem şöyle bildirdi: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke gündemimize dair kıymetli görüş ve nasihatlerini dinleme fırsatı bulduk. Hepinize çok selamları var...

'İYİ' OYNUYORLAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partideki istifaları değerlendirdi. "Biliyorum ki İYİ Parti olarak çizdiğimiz rotadan rahatsız olmayan yok... Partimiz üzerinde tasarlanan tüm oyunları bozacağımızı da çok iyi biliyorum" dedi. "Benim ve oğlumun hesapları gayrı resmi kontrol edildi. Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" sözlerini kaydetti. İYİ Parti'de Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Hüseyin Şensoy ve Mesut Yılmaz'ın ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker de istifa etti. Son olarak milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu'nun da önümüzdeki günlerde partiden ayrılacakları iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akşener ile "Yerel seçimlerde işbirliği için görüşebileceklerini" söyledi. Ancak Akşener'den bir cevap gelmedi.




FAİZİYLE CEZA ALACAK!
Özel bir bankada çalışan Songül A, banka müşterisinin ısrarlı tacizlerine maruz kalınca çareyi savcılıkta aradı. Songül A, "Aşık oldum, seni seviyorum. Kapıda bekliyorum, gitmeyeceğim" diyen ısrarcı müşterisine evli olduğunu söyledi. Songül A., "Benden uzak dur. Böyle saçma sapan laflarla huzurumu kaçırmaya hakkım yok. Eğer ısrarcı olmaya devam edersen, hukuk yoluyla sana bunun bedelini ödetirim" dese de durum değişmedi. Tacizci adamın ısrarlı takibine maruz kaldı. Şikayet sonrası şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (ATAKAN IRMAK)



ÖĞRETMENDEN TACİZ SKANDALI
South Carolina'da lisede öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Reagan Anderson, 17 yaşındaki öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Genç çocuğun annesi, "Oğlumun hayatını bitirdi. Psikolojisi bozuldu. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.



KALEMLİ DEHŞET
İstanbul Beyoğlu'nda börekçi dükkanında çalışan Derviş K. (21), işyerine ait araca şişe fırlatan Engin Yalçın'ın (43) alnına kalem saplayıp yaraladı. Durumu ağır olan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. 1 hafta sonra hayata gözlerini kapadı. Gözaltına alınan saldırgan, önce serbest bırakıldı. Yalçın yaşamını yitirince tutuklandı.



54 MİLYON DEVRETTİ
6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 53 milyon 993 bin 160 lira devretti. 4 bilenler 13 bin 82 lira, 3 bilenler 397 lira, 2 bilenler ise 38 lira 15 kuruş alacak.

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