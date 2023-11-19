5 yaşındaki Deniz dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! Sönmez çifti klinik görevlilerini mahkemeye verdi

'İYİ' OYNUYORLAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partideki istifaları değerlendirdi. "Biliyorum ki İYİ Parti olarak çizdiğimiz rotadan rahatsız olmayan yok... Partimiz üzerinde tasarlanan tüm oyunları bozacağımızı da çok iyi biliyorum" dedi. "Benim ve oğlumun hesapları gayrı resmi kontrol edildi. Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" sözlerini kaydetti. İYİ Parti'de Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Hüseyin Şensoy ve Mesut Yılmaz'ın ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker de istifa etti. Son olarak milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu'nun da önümüzdeki günlerde partiden ayrılacakları iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akşener ile "Yerel seçimlerde işbirliği için görüşebileceklerini" söyledi. Ancak Akşener'den bir cevap gelmedi.
FAİZİYLE CEZA ALACAK!
Özel bir bankada çalışan Songül A, banka müşterisinin ısrarlı tacizlerine maruz kalınca çareyi savcılıkta aradı. Songül A, "Aşık oldum, seni seviyorum. Kapıda bekliyorum, gitmeyeceğim" diyen ısrarcı müşterisine evli olduğunu söyledi. Songül A., "Benden uzak dur. Böyle saçma sapan laflarla huzurumu kaçırmaya hakkım yok. Eğer ısrarcı olmaya devam edersen, hukuk yoluyla sana bunun bedelini ödetirim" dese de durum değişmedi. Tacizci adamın ısrarlı takibine maruz kaldı. Şikayet sonrası şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (ATAKAN IRMAK)
ÖĞRETMENDEN TACİZ SKANDALI
South Carolina'da lisede öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Reagan Anderson, 17 yaşındaki öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Genç çocuğun annesi, "Oğlumun hayatını bitirdi. Psikolojisi bozuldu. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.
KALEMLİ DEHŞET
İstanbul Beyoğlu'nda börekçi dükkanında çalışan Derviş K. (21), işyerine ait araca şişe fırlatan Engin Yalçın'ın (43) alnına kalem saplayıp yaraladı. Durumu ağır olan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. 1 hafta sonra hayata gözlerini kapadı. Gözaltına alınan saldırgan, önce serbest bırakıldı. Yalçın yaşamını yitirince tutuklandı.
54 MİLYON DEVRETTİ
6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 53 milyon 993 bin 160 lira devretti. 4 bilenler 13 bin 82 lira, 3 bilenler 397 lira, 2 bilenler ise 38 lira 15 kuruş alacak.