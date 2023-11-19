5 yaşındaki Deniz dişi çekildikten sonra hayatını kaybetmişti! Sönmez çifti klinik görevlilerini mahkemeye verdi

'İYİ' OYNUYORLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partideki istifaları değerlendirdi. "Biliyorum ki İYİ Parti olarak çizdiğimiz rotadan rahatsız olmayan yok... Partimiz üzerinde tasarlanan tüm oyunları bozacağımızı da çok iyi biliyorum" dedi. "Benim ve oğlumun hesapları gayrı resmi kontrol edildi. Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" sözlerini kaydetti. İYİ Parti'de Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Hüseyin Şensoy ve Mesut Yılmaz'ın ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker de istifa etti. Son olarak milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu'nun da önümüzdeki günlerde partiden ayrılacakları iddia edildi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akşener ile "Yerel seçimlerde işbirliği için görüşebileceklerini" söyledi. Ancak Akşener'den bir cevap gelmedi.