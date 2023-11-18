Dilan ve Engin Polat’a büyük şok! Avukatları itirafçı olmayı tercih etti: Sahte faturaları tek tek anlattı

Polatgiller kara para aklamaktan tutuklandı. Hapsi boylayanlar arasında avukatları Ahmet Gün de vardı. Gün itirafçı olup her şeyi anlattı: Engin Polat ile babası tasfiye halindeki şirketleri aldı. Sahte faturalar hazırlattı. Para akladı!
Polatgiller kara para aklamaktan tutuklandı. Hapsi boylayanlar arasında avukatları Ahmet Gün de vardı. Gün itirafçı olup her şeyi anlattı: Engin Polat ile babası tasfiye halindeki şirketleri aldı. Sahte faturalar hazırlattı. Para akladı!
İTİRAF 'GÜN'Ü!
İstanbul merkezli 1 Kasım'da yapılan operasyon harcamaları ile gündemden düşmeyen ve kısa sürede yaptıkları servetle dikkat çeken Polatlar'a uzandı. Aralarında Dilan-Engin Polat çiftinin de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Onlar arasında Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirliğini yapan avukat Ahmet Gün de vardı. Gün, itirafçı olup her şeyi anlattı.
Polat çiftinin ipliğini pazara çıkardı: Polat ailesi, tasfiye halindeki Fekben Plastik Anonim Şirketini, Tekbaşer TEmal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketini sahte fatura düzenlemek için kurdu. Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Engin'in babası aldırdı. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır.
YETERSİZ BULUNDU
Bu firmalarla, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Engin Polat bir telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL olduğunu söyledi.
Ancak 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler.
Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu arada Gün savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu ekledi. Ancak alınan bilgiye göre, savcılığın Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz bulduğu ve "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırmayacağı" öğrenildi.
CEZAEVLERİ DEĞİŞTİ
Polat Ailesi farklı cezaevlerine yollandı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan şüphelilerden Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.
Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Aralarında Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu diğer 6 şüpheli ise Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaya devam ediyor. Kararın sebebi ise avukat görüşmelerinden duyulan rahatsızlık...
ASIL SUÇLULAR DIŞARIDA
Suç gelirlerini aklama' gerekçesiyle gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan dün tutuklandı. Kardeşler tutuklama kararının ardından adliye koridorlarında defalarca "Neden? Neden?" diye bağırarak sinir krizleri geçirip ağladı. Bahar Candan, cezaevine götürülmek üzere araca bindirildiği sırada medya mensuplarına karşı bağırarak, "Asıl suçlular dışarıda, ünlü olduğumuz için bizi tutuklatıyorsunuz" dedi. (HUZEYFE ATICI)