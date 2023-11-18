Dilan ve Engin Polat’a büyük şok! Avukatları itirafçı olmayı tercih etti: Sahte faturaları tek tek anlattı

YETERSİZ BULUNDU

Bu firmalarla, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Engin Polat bir telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL olduğunu söyledi.

Ancak 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler.

Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu arada Gün savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu ekledi. Ancak alınan bilgiye göre, savcılığın Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz bulduğu ve "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırmayacağı" öğrenildi.