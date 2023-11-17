Hatay’da 8 katlı bina korna sesiyle bir anda yıkıldı!

CEZASI İNFAZ EDİLDİ
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili, "Verilen cezayı çekti" açıklaması geldi. AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast, yaşının küçük olması nedeniyle 21 yıl 6 ay ceza aldı. Toplam 16 yıl 10 ay hapiste kaldı. Önceki gün tahliye edilince, tepkiler arttı. Adalet Bakanlığı açıklama yaptı: 5275 Sayılı Kanun'un genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir. Ogün Samast'ın "19 Şubat 2022'de denetimli serbestlik hakkının doğduğu, ancak bundan yararlandırılmadığı" açıklandı.
40 ADET EUROFIGHTER ALMAK İSTİYORUZ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, 40 adet Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı almak istediklerini açıkladı. Güler, "Ben F-35'i alma taraftarı değilim. 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için çalışıyorlar" diye konuştu.
S-400 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Mİ
Güler, "S-400'e ihtiyaç duyup düğmeye bastığımızda ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür" sözüne CHP'li Veli Ağbaba "Niye kullanmıyorsunuz" dedi. Güler de "Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi?" yanıtını verdi.
DURUM 'İYİ' DEĞİL
İYİ Parti'de önce Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifa etti. AK Parti'ye geçti. Akşener'in "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. Defolup gitsinler" çıkışı üzerine, istifalar devam etti. Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in ardından dün de Ankara Milletvekili Adnan Beker istifasını verdi.
KAN PARASI CİNAYETİ
Diyarbakır'da yaşayan Salim Kaydaş, amcasının oğlu Mecit Kaydaş'tan kan parası için verilen araziyi geri istedi. Ancak alamayınca tabancayla kuzenine ateş etti. Kanlar içinde kalan Mecit Kaydaş, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan Salim Kaydaş'ın yakalanması için çalışma başlattı. Katil zanlısının 20 yıl önce Mecit Kaydaş'ın kardeşi Nurettin Kaydaş'ı da gittiği avda yanlışlıkla öldürdüğü öğrenildi.
KİMYASAL PANİK
Kocaeli'de bir kargo şubesinde pakette bulunan benzoil klorür adlı kimyasal madde sızıntı yaptı. Bunu fark eden çalışanlar, UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye, polis, kimyasal olaylara müdahale aracı ve zabıta ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı güvenlik önemleri aldı. Kurulan çadırda kimyasaldan etkilenen 14 kişi dezenfekte edilerek tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
KARGOCU TEZGAHI
Adana'da bir kargo şirketinin çalışanı Azim G. (21), alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasına teslim etmesi gereken 850 bin lira değerindeki 33 cep telefonu bulunan koliyi çaldı. Şüpheli, telefonları satıp elde ettiği paranın 400 bin lirasıyla da sevgilisi İ.G.'ye otomobil satın aldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen Azim G. yakalandı.
50 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 50 milyon 153 bin lira devretti. 5 bilenler 118 bin 932'şer, 4 bilenler bin 658'er, 3 bilenler 84'er, 2 bilenler 9'ar lira alacak.