Hatay’da 8 katlı bina korna sesiyle bir anda yıkıldı!

CEZASI İNFAZ EDİLDİ Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast 'ın tahliyesiyle ilgili, "Verilen cezayı çekti" açıklaması geldi. AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast, yaşının küçük olması nedeniyle 21 yıl 6 ay ceza aldı. Toplam 16 yıl 10 ay hapiste kaldı. Önceki gün tahliye edilince, tepkiler arttı. Adalet Bakanlığı açıklama yaptı: 5275 Sayılı Kanun'un genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir. Ogün Samast'ın "19 Şubat 2022'de denetimli serbestlik hakkının doğduğu, ancak bundan yararlandırılmadığı" açıklandı.

40 ADET EUROFIGHTER ALMAK İSTİYORUZ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, 40 adet Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı almak istediklerini açıkladı. Güler, "Ben F-35'i alma taraftarı değilim. 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için çalışıyorlar" diye konuştu.

S-400 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Mİ

Güler, "S-400'e ihtiyaç duyup düğmeye bastığımızda ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür" sözüne CHP'li Veli Ağbaba "Niye kullanmıyorsunuz" dedi. Güler de "Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi?" yanıtını verdi.