PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İETT’den Ferrari’ye! Ultra lüks hayatın sırrı kara para aklama çıktı: Bakanlık 600'e yakın sosyal medya fenomenini takibe aldı!

Doğum fotoğrafçısı Dilan Polat, 6 yılda servet yaptı! İETT’den Ferrari’ye atladı! Ultra lüks hayatın sırrı kara para aklama çıktı. Eşi Engin Polat’la tutuklandı! Gözler sanal alemin diğer ünlülerine uzandı! Bakanlık kendini ‘içerik üreticisi’ olarak tanıtan 600’e yakın sosyal medya fenomenini takibe aldı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
İETT’den Ferrari’ye! Ultra lüks hayatın sırrı kara para aklama çıktı: Bakanlık 600’e yakın sosyal medya fenomenini takibe aldı!

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanması, 'fenomenler dosyasını' açtırdı! Mali Polis, sosyal medyada lüks hayatını paylaşan 600 kişiyi yakın takibe aldı!
Kazançlarının ve harcamalarının, kapsamlı bir şekilde araştırılacağı vurgulandı. Bir de uyarı yapıldı: Tüm kurumlar arası bilgi aktarılacak.

MALİYE 'İÇERİĞİ' TAKİPTE
Polat çifti; sosyal medyadaki şovları, kısa sürede zengin olmaları, arabaları, yatları, katları ile dikkatleri üzerinde topladı. Ve bu hayatın altından milyonlarca TL'lik kara para iddiası çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Polat çiftinin kara para aklama suçundan vergi kaçırmaya kadar tüm usulsüzlüklerini saptadı.

Polat'larla birlikte 18 kişi tutuklandı. Ve gözler sosyal medyanın diğer zenginlerine odaklandı. Polat çiftinin tutuklanmasıyla başlayan süreç Bahar Candan ve Nihal Candan'ın gözaltına alınmasıyla hızlandı. Bunun yanı sıra aynı şekilde servet yapan 600'e yakın sosyal medya fenomeni de yetkililer tarafından takibe alındı.

Bu isimlerin kapsamlı bir şekilde araştırılacağı vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin fenomenlerle ilgili yasalara aykırı durum tespit etmesi durumunda ilgili birimlere bilgi vereceği açıklandı.

'BEN VEYSEL AMİR' OYUNU
Bu arada Bahar ile Nihal Candan adlı kardeşler dolandırıcılıktan gözaltına alındı. 100 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen çete lideri Eren Koç ile çalıştıkları anlaşıldı. İkilinin kurbanlarını "Birim amiri Veysel" olarak kandırdıkları anlaşıldı. Kardeşler hayali 'Veysel Amir' oyunu oynayarak piyasa değerinin altında araç satmayı vaadetti. Araç bedelinin yüzde 10'unu peşin alıp paravan firmanın hesabına yolladı. Bu şekilde 13 kişi kandırıp 10 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtiliyor.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Sulh Ceza Hakimliği'ne giden Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. İkilinin tahliye olmasını talep etti. Ancak hakimlik reddetti. Polat çifti önceki gün de Banu Parlak'ın işyerini kurşunlatmakla ilgili ifade verdi. Hapis cezası geldi. Bu sırada Dilan Polat'ın eşine "Engin'ciğim bizim suçumuz yok" diye bağırdığı duyuldu.

İŞİN 'ÖZ'Ü İNCELENİYOR
Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz'ün kısa sürede edindikleri serveti merak uyandırdı. Nevra Bilem adlı fenomene inceleme başlatıldı. Kendilerini içerik üreticisi olarak tanıtan ve kısa sürede milyonlarca TL kazanan isimler arasında Danla Bilic, Alara Tokel gibi ünlüler de var...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den su zammına seçim ayarı!
Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi: EYT’’liye muafiyet yeni yılda başlıyor! Kimler vergiden muaf tutuluyor? Konutta oturmak şart mı?
SON DAKİKA