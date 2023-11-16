İETT’den Ferrari’ye! Ultra lüks hayatın sırrı kara para aklama çıktı: Bakanlık 600’e yakın sosyal medya fenomenini takibe aldı!

Dilan ve Engin Polat 'ın tutuklanması, 'fenomenler dosyasını' açtırdı! Mali Polis, sosyal medyada lüks hayatını paylaşan 600 kişiyi yakın takibe aldı! Kazançlarının ve harcamalarının, kapsamlı bir şekilde araştırılacağı vurgulandı. Bir de uyarı yapıldı: Tüm kurumlar arası bilgi aktarılacak.

MALİYE 'İÇERİĞİ' TAKİPTE Polat çifti; sosyal medyadaki şovları, kısa sürede zengin olmaları, arabaları, yatları, katları ile dikkatleri üzerinde topladı. Ve bu hayatın altından milyonlarca TL'lik kara para iddiası çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Polat çiftinin kara para aklama suçundan vergi kaçırmaya kadar tüm usulsüzlüklerini saptadı.

Polat'larla birlikte 18 kişi tutuklandı. Ve gözler sosyal medyanın diğer zenginlerine odaklandı. Polat çiftinin tutuklanmasıyla başlayan süreç Bahar Candan ve Nihal Candan'ın gözaltına alınmasıyla hızlandı. Bunun yanı sıra aynı şekilde servet yapan 600'e yakın sosyal medya fenomeni de yetkililer tarafından takibe alındı.

Bu isimlerin kapsamlı bir şekilde araştırılacağı vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin fenomenlerle ilgili yasalara aykırı durum tespit etmesi durumunda ilgili birimlere bilgi vereceği açıklandı.