Çorum’da köy yangını! Alevler bir anda sardı her şey kullanılamaz hale geldi!

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre alevlere müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında ev ile birlikte bahçesindeki kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.