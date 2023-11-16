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Çorum'da köy yangını! Alevler bir anda sardı her şey kullanılamaz hale geldi!

Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Harmancık köyünde çıkan yangında ev, kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 08:48 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:48
Çorum’da köy yangını! Alevler bir anda sardı her şey kullanılamaz hale geldi!

Yangın Laçin ilçesi Harmancık köyünde sabaha karşı meydana geldi. Köy muhtarı Erol Tan'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre alevlere müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında ev ile birlikte bahçesindeki kömürlük, 4 traktör, 1 kamyon, 2 tarım aleti, güneş enerjisi panelleri ve çok sayıda saman balyası yandı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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