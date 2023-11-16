30 metre yükseklikten düştü! Avukat Diana Ustatahir’in çığlık sesini duyan bölgeye gitti

Bu sırada dengesini kaybederek 30 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Denizin birleştiği noktaya düşen kadının çığlıklarını duyanlar, hemen polis ekiplerini aradı. İhbarın ardından avukatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Karadan çıkartılması imkansız olan Diana'nın kurtarılması için deniz polis çağırıldı. Botla bölgeye ulaşan deniz polisi Diana Ustatahir'i bulunduğu yerden yaralı olarak bota çıkardı. Bacağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edilen talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.