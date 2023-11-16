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30 metre yükseklikten düştü! Avukat Diana Ustatahir'in çığlık sesini duyan bölgeye gitti

Kazak avukat Diana Ustatahir, spor yapmak için gittiği falezlerde kayalıklardan düştü. Çığlık sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, seferber oldu. Bota çıkarılan kadının bacağında ve kolunda kırıklar olduğu görüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
30 metre yükseklikten düştü! Avukat Diana Ustatahir’in çığlık sesini duyan bölgeye gitti

Şaşkına çeviren olay Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Kazakistan uyruklu avukat Diana Ustatahir, Eski Lara Yolu'nda Mehmet Manavoğlu Parkı'nda yürüyüşe çıktı.

Bu sırada dengesini kaybederek 30 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Denizin birleştiği noktaya düşen kadının çığlıklarını duyanlar, hemen polis ekiplerini aradı. İhbarın ardından avukatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Karadan çıkartılması imkansız olan Diana'nın kurtarılması için deniz polis çağırıldı. Botla bölgeye ulaşan deniz polisi Diana Ustatahir'i bulunduğu yerden yaralı olarak bota çıkardı. Bacağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edilen talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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