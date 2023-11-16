SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

2 malzemeyle anında yüz germe formülü! 20 dakikada evde botoks yapın! İğnesiz, ameliyatsız mucize yöntem ifşa oldu

Kırışıklıklarla mücadelede pahalı kremler, serumlar veya botoks iğnelerine başvurmak zorunda olmadığınızı bilmek rahatlatıcı olabilir. Yüzünüzü doğal yöntemlerle gençleştirmek ve cildinizi canlandırmak mümkün. Günümüzde birçok kişi, cilt bakımı ve kırışıklık giderme konusunda doğal ve ekonomik çözümleri tercih ediyor. Doğal yöntemler, cilde zarar vermeden gençleştirmeye ve cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu yöntemler, kimyasallardan kaçınmanın yanı sıra cildinize daha nazik bir yaklaşım sunar. İşte cildinizi doğal yollarla yenileyip gençleştirecek yöntemler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 08:34 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:34
2 malzemeyle anında yüz germe formülü! 20 dakikada evde botoks yapın! İğnesiz, ameliyatsız mucize yöntem ifşa oldu

Güzellik endüstrisi, yaşlanma karşıtı ürünler, botoks ve dolgu işlemleri ile adeta bir devrim geçiriyor. Ancak, pahalı kremler ve iğnelerle uğraşmak istemeyenler için doğal çözümler her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Cilt uzmanlarının önerileriyle evde uygulanabilen doğal yaşlanma karşıtı yöntemler, sadece güzellik konusunda değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyerek de dikkat çekiyor. İşte iğneye, botoksa gerek kalmadan gençleşmenize yardımcı olacak o doğal besin...

KOLAYCA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ YAŞLANMA KARŞITI MASKE 🥚

Hazırlanışı

İlk adım olarak, 4-5 adet aspirini ezerek toz haline getirin. 🌀
Ezilmiş aspirin tozuna bir yumurta akı ekleyin. 🥚
Karışımı iyice homojen hale gelene kadar karıştırın. 🌪

Uygulanışı

🧼 Yüzünüzü temizleyerek maskeye hazırlık yapın.
👀 Hazırladığınız karışımı yüzünüze eşit bir şekilde uygulayın, göz çevresini ve dudakları pas geçerek sürmeye özen gösterin.
⏰ Maskeyi yüzünüzde 15 dakika kadar bekletin, bu süre zarfında cildinizdeki etkilerini hissedeceksiniz.
💦 Bekleme süresi sona erdiğinde, maskeyi ılık su ile nazikçe yıkayın ve cildinizi kurulayın.

MUZ MASKESİ MUCİZESİ

Muz, içerdiği A, B, ve E vitaminleri ile cildi beslerken, potasyumuyla nemlendirici görevi görür. Muzun içinde bulunan B vitamini de yaşlanmayı önler. Bir muzu ezip, içine bir çay kaşığı portakal suyu ve bir çay kaşığı sade yoğurt ekleyerek hazırlayacağınız muz maskesini yüzünüze uygulayarak 15-20 dakika bekleyin. Ardından bol suyla yıkayın.

LİMON-BAL KARIŞIMI

Evden çıkmadan önce veya makyaj yapmadan önce kullanılabilen limon-balm karışımı, içerdiği balın nemlendirici etkisiyle cildi korurken, limon da kollajen üretimini artırarak kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI

Hindistancevizi yağı ve zeytinyağını karıştırarak hazırlayacağınız bu doğal karışım, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Yatmadan önce cildinize uygulayarak gece boyunca cildinizin yenilenmesine destek olabilirsiniz.

ALOE VERA JELİ

Aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edilen jel, cildi yenileyici etki sunar. Güneşten kaynaklanan hasarları iyileştirme özelliği ile bilinen aloe vera jeli, cildinizi rahatlatır ve gençleştirir. Ancak kullanmadan önce uzmanınıza danışmak önemlidir.

PATATES MASKESİ

Patates, A, C, B vitaminleri, demir ve fosfor içerir. Bu zengin içeriği sayesinde, patates maskesi ince çizgilerin kaybolmasına yardımcı olabilir. Bir pamuk yardımıyla cildinize patates suyu sürün, 15 dakika bekleyin ve ardından yıkayın. Cildinize sağlıklı bir parlaklık kazandıracak ve kırışıklıkları uzak tutacaktır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti’den yerel seçim seferberliği! Hedef büyükşehirler: Belediyeleri iş bilmezlerin elinden kurtaracağız
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den su zammına seçim ayarı!
SON DAKİKA