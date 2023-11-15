Yamaç paraşütü, sörf, karavan... Yeşil ve mavinin birleştiği fındık diyarı Ordu’da hedef 12 ay turizm!

"KIYILAR HALKINDIR" Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in kentte en büyük mücadeleyi verdiği konu, kıyı şeridinin halka açık olması... Başkan Güler, "Kıyılar halkındır. Halkın kıyılarda yürüme ve denize girme hakkının gasp edilmesine müsaade etmeyiz" diyor. Başkan Güler'in bu konudaki kararlılığını, kıyı üzerindeki 25 katlı gökdeleni Anayasal hak ve mahkeme kararı çerçevesinde yıkarak halka açmasından anlıyoruz. O bölgeye Çamlı Köşk adı altında park, kütüphane, kafeterya gibi bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlar, Çamlı Köşk'teki parkta huzurlu vakit geçirirken, kafeteryada Ordu gazozu, Ordu pidesi ve Ordu tostu yiyebiliyor. Başkan Güler, "Herkes eşit olsun diye menüyü sınırlı tuttuk. Çay 5 TL'den satılıyor. Tost ve pide dışında bir seçenek yok. Buraya gelen herkes aynı şartlarda vakit geçiriyor" ifadelerini kullanarak çalışmasını aktarıyor.

KAYALIKTAN ADA YAPILDI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni keşif ise ada. Başkan Güler, Fatsa açıklarında suyun sığlaştığı, derinliğin azaldığı bir kayalık fark etmiş. Güler, burayı halka açmak için bir ada projesi oluşturmuş. Yapılan çalışmalar ile denizin ortasına bir platform kurulmuş ve üzerine çay-kahve içilebilecek bir kafeterya oturtulmuş. Hilmi Güler, Orduluların ve kente gelecek turistlerin bu adayı görmesi için ücretsiz tekne ile ulaşım hizmetini de hayata geçirmiş.

ÜNYEPORT İLE KRUVAZİYER TURİZMİ

Dünyanın birçok ülkesi için en önemli gelir kaynağı hiç kuşkusuz ki turizm. Küresel ısınma ile birçok turizm güzergahı da değişiyor. Hilmi Güler, bu durumun farkına erkenden varanlardan. İklimin ılımanlaşması, suyun daha fazla ısınması ile turizmin yeni gözdelerinden biri Karadeniz olacak gibi görünüyor. Ordu'nun pastadan en büyük payı alması için Büyükşehir Belediyesi kolları sıvamış. Mavi bayraklı plaj sayısı hızla artırılırken, plajlar ve sahiller de çok daha modern ve düzenli bir hale getirildi. Ayrıca kruvaziyer gemileri de ÜnyePort projesi ile Ordu'ya yanaşabiliyor. Binlerce turist kruvaziyer ile Ordu turizmine can suyu oluyor. Rakamı daha da artırmak isteyen Başkan Güler, kent merkezindeki limanın derinliğini artırıp büyüterek kruvaziyerlere yeni bir alan daha açmak istiyor.

PETROL VE GAZ MÜJDESI

Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde bölgede çalışmalar yaptırdığını, Ordu açıklarında da doğalgaz ve petrol olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Güler, bölgede bir müjde beklediklerini, bu müjdenin Ordu'yu da, Türkiye'yi de çok olumlu etkileyeceğini belirtti.



FINDIK DALDA AKLIN İŞÇİDE KALMASIN

Fındığın ziyan olmaması, dalda kalmaması için de belediye harekete geçmiş. Başkan Güler, 'Fındık dalda, aklın işçide kalmasın' diyerek fındık sahiplerine işçi desteği sağladıklarını anlattı. Kente gidenlerin, belediyenin hizmetindeki Çikolatapark'ı ziyaret etmelerinde de fayda var. Buradaki cam atölyesi ve çikolata tesisi keyifli anlar yaşatıyor.

SÖRFE UYGUN SAHİL

Başkan Güler, kent turizmini çeşitlendirmek için yamaç paraşüt pistine büyük yatırım yaptı. 250 metrelik yamaç paraşütü alanı, Ege ve Akdeniz'dekileri geride bırakan cinsten. Yine Ordu'nun öne çıktığı alanlardan biri de sörf. Sörf tutkunları Ordu'da sık sık bir araya geliyor. Başkan Güler, sörf tahtasını da kendilerinin ürettiğini, kente ek bir gelir kaynağı daha yarattıklarını belirtti. Karavan turizminde rota olmak isteyen Ordu, karavan üretiminde de aranan nokta olmak için kolları sıvadı. Başkan Güler, Karavan üretim alanlarını da kuracaklarını söyledi. (Onur ŞAHANOĞLU)