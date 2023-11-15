Sakarya’da başıboş köpek dehşeti: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

"BİR YAKINIMI KÖPEK ISIRIĞI SEBEBİ İLE KAYBETTİĞİM İÇİN BU KONUDA ÇOK HASSASIM"

Sokak köpeklerinin bir yakınını ısırması neticesinde vefat ettiğini ve bu olaydan dolayı köpeklerden korktuğunu aktaran Yiğit, "Sabah saatlerinde işe gelip dükkanı açtığım esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler sürü gibiydi. Bunu ilk defa yaşamıyorum, birkaç defa daha çarşı merkezde yaşadım.

Yine aynı şekilde dükkanın önünde yaşadım. Ama bu sabahki beni hem çok korkuttu hem de çok kötü bir andı. Buna bir önlem alınmasını istiyorum, her yer köpek dolu. Bir yakınımı köpek ısırığı sebebi ile kaybettiğim için bu konuda çok hassasım. Bu durumdan çok etkilendim ve çok üzgünüm, gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.