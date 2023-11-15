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I. Dünya Savaşı, cepheler, yıkımlar, felaketler... Tarihin en garip yılları için iki tarih seçildi!

Takvim yaprakları 1917 ile 1918 yılını gösterdiğinde dünya birçok önemli gelişmeye tanıklık etti. Bu dönemde milyonlarca insanın hayatına mal olan I. Dünya Savaşı hala devam etmekteydi. Rusya ise iki devrimin etkisi altındaydı. Ancak şimdi bu olayları bir kenara bırakıp 1917 ve 1918 yılına odaklanalım. Bu yıl tarihe damga vuran pek çok ilginç olaya sahne oldu ve bu yazıda 1918 yılında yaşananları detaylı bir şekilde ele alacağız.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 12:34 Güncelleme 15 Kasım 2023, 12:34
I. Dünya Savaşı, cepheler, yıkımlar, felaketler... Tarihin en garip yılları için iki tarih seçildi!

1918 yılında yaşananlar karşısında diliniz tutulacak. Bu iki yıl, dünyanın en garip yılları olarak seçildi. I. Dünya Savaşı'nın sona erdiği, imparatorlukların çöktüğü bir dönemde felaketler birbiri ardına geldi. 1917 ve 1918 yılları, tarihin en garip dönemleri olarak nitelendirildi. Bu yıllarda yaşanan olaylar, hem tarih kitaplarında geniş bir yer buldu hem de insanlığın kolektif hafızasında derin izler bıraktı. Bu olaylar, milyonlarca kişiyi ölümüne sürükleyen II. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi.

İspanyol Gribi Salgını: Ölümcül Tehlike

1918 yılının en önemli olaylarından biri, dünya genelinde dehşet ve ölüm getiren İspanyol Gribi salgınıydı. Bu salgın, milyonlarca insanın yaşamına mal oldu ve tarihteki en ölümcül salgınlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Çöküşü

1918 yılına yaklaşırken I. Dünya Savaşı'nın sonlarına gelinirken, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çöküş sürecine girdi. Savaşın ardından imparatorluk dağıldı ve Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Polonya gibi yeni uluslar ortaya çıktı.

Alman İmparatorluğu'nun Çöküşü

1918 yılının sonlarına yaklaştıkça Alman İmparatorluğu da çöktü. Savaşta yenilen imparatorluk, yönetimini kaybetti. Bu durumun ardından Almanya, Weimar Cumhuriyeti adıyla yeni bir hükümet kurdu.

Sovyetler Birliği'nin Doğuşu

1917 yılında Rusya'da Bolşeviklerin lideri Vladimir Lenin'in gerçekleştirdiği devrim Rus İmparatorluğu'nu devirerek Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna zemin hazırladı.

1918 yılı dünya tarihinde unutulmaz anlara sahne olan hem felaketleri hem de umut dolu yeni başlangıçları içeren bir yıldı. Bu olaylar, insanlığın geçmişine ve geleceğine derin bir etki bıraktı.

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