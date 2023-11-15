I. Dünya Savaşı, cepheler, yıkımlar, felaketler... Tarihin en garip yılları için iki tarih seçildi!

1918 yılında yaşananlar karşısında diliniz tutulacak. Bu iki yıl, dünyanın en garip yılları olarak seçildi. I. Dünya Savaşı'nın sona erdiği, imparatorlukların çöktüğü bir dönemde felaketler birbiri ardına geldi. 1917 ve 1918 yılları, tarihin en garip dönemleri olarak nitelendirildi. Bu yıllarda yaşanan olaylar, hem tarih kitaplarında geniş bir yer buldu hem de insanlığın kolektif hafızasında derin izler bıraktı. Bu olaylar, milyonlarca kişiyi ölümüne sürükleyen II. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi.