I. Dünya Savaşı, cepheler, yıkımlar, felaketler... Tarihin en garip yılları için iki tarih seçildi!

1918 yılında yaşananlar karşısında diliniz tutulacak. Bu iki yıl, dünyanın en garip yılları olarak seçildi. I. Dünya Savaşı'nın sona erdiği, imparatorlukların çöktüğü bir dönemde felaketler birbiri ardına geldi. 1917 ve 1918 yılları, tarihin en garip dönemleri olarak nitelendirildi. Bu yıllarda yaşanan olaylar, hem tarih kitaplarında geniş bir yer buldu hem de insanlığın kolektif hafızasında derin izler bıraktı. Bu olaylar, milyonlarca kişiyi ölümüne sürükleyen II. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi.
İspanyol Gribi Salgını: Ölümcül Tehlike
1918 yılının en önemli olaylarından biri, dünya genelinde dehşet ve ölüm getiren İspanyol Gribi salgınıydı. Bu salgın, milyonlarca insanın yaşamına mal oldu ve tarihteki en ölümcül salgınlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Çöküşü
1918 yılına yaklaşırken I. Dünya Savaşı'nın sonlarına gelinirken, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çöküş sürecine girdi. Savaşın ardından imparatorluk dağıldı ve Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Polonya gibi yeni uluslar ortaya çıktı.