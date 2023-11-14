Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün eşi Sevilay Nayman'ı (40), sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra'yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz'ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali'yi başlarından vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.