Karısını ve 3 çocuğunu öldürmüştü: Yatak odasından bakın ne çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün eşi Sevilay Nayman'ı (40), sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra'yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz'ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali'yi başlarından vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.
Hastanede tedavi altına alınan katilin, yatak odasında kokain bulundu. Katliamı gerçekleştiren Özgür Nayman'ın ise kokain maddesi etkisinde olduğu ortaya çıktı.
EMNİYETTE 7 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Soruşturma derinleştirirken, komşuları çiftin son zamanda sürekli tartıştığını söyledi. Özgür Nayman'ın emniyette 4 adet "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 7 kaydı olduğu belirtildi.