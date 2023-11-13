‘Sadece ölüler görür’ yazdığı asansörde can vermişti! Zeren Ertaş davasında flaş gelişme: Tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

31 Mart 2020'de yapılan uyarıda şu ifadeler öne çıktı:

"Asansörlerin periyodik kontrollerini 2012 yılından bugüne kadar var olan bilimsel ve teknik işbirliği ve dayanışmalarımızın yanında problemsiz bir şekilde yürütmekte idi. Ancak gelinen noktada; özellikle EFELER BELEDİYESİ sorumluluk alanı içerisinde bulunan Asansörlerin periyodik kontrolleri için bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda kamusal denetim yapan MMO ile yapmış olduğu protokolü, tek taraflı olarak fesih etmiş ve ilimiz dışından (ADANA) yeni kurulmuş ve kar amacı taşıyan özel bir firmayla protokol imzalamıştır. MMO tarafından eğitilerek yetkilendirilmiş mühendisler tarafından yapılan kar amacı güdülmeden, kamusal denetim anlayışı ile gerçekleştirilen bu denetimlerin özel firmalara verilmiş olması adı geçen belediyelerin kamu yararı önceliğini ihmal ve ihlal ettiklerini göstermektedir.

İlçe belediyelerinde Odamızca bakanlığın belirlediği taban ücret teklif edilirken, ilgili belediyeler tavan ücret veren özel kuruluşları tercih etmiş, halkımızın cebinden fazladan ücret çıkmasına sebep olmuştur. Söz konusu idarelerce alınan bu karar 'HALK' kavramı yerine 'MÜŞTERİ' kavramı, HALKÇI belediyecilik yerine RANTÇI belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı ki; EFELER BELEDİYESİ'nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan ASANSÖR KONTROL ELEMANI aramaktadır.

Yaşanan süreç; Toplumsal çıkarları göz ardı ederek kamusal hizmetlerin pervasızca özel firmalara verilmesi, halkçı belediyecilik anlayışı ile uyuşmamaktadır. Kentlerimizin ve halkımızın 'toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim' anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun yolunun var olan protokolleri yenilemeyip, herkesin kendi sağlığıyla uğraştığı bu günlerde fırsatçılık yaparak yangından mal kaçırır gibi özel firmalara vermekten değil, aksine yeni mesleki ve teknik işbirliklerini geliştirerek emekten, adaletten, demokratik laik cumhuriyet değerlerinden yana dayanışmanın büyütülmesinden geçtiğini bir kez daha hatırlatırız."