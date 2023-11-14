İstanbul’da kan donduran kadın cinayeti! Eski eşi Pınar Bektaş’ı elbise yüzünden boğazını keserek öldürdü

Korkunç olay İstanbul Sultangazi 'de yaşandı. İddiaya göre T.S. çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş 'ın evine gitti. Ardından S. ve Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.

KOMŞULAR KOŞTU AMA

Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, talihsiz kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polise teslim olan ve suçunu itiraf eden T.S., "Mutfakta sohbet ederken, düğünde giyeceği bir elbisenin resmini gösterdi. Senle evliyken böyle elbiseleri bana giydirmiyordun' dedi. Bir anda çılgına döndüm, öldürdüm" ifadelerini kullandı.