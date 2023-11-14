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İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Eski eşi Pınar Bektaş'ı elbise yüzünden boğazını keserek öldürdü

Pınar Bektaş, 42. yaş gününde eski eşi T.S. tarafından 3 çocuğunun gözü önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası teslim olan T.S., “Düğünde giyeceği elbiseyi gösterince delirdim, öldürdüm” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
İstanbul’da kan donduran kadın cinayeti! Eski eşi Pınar Bektaş’ı elbise yüzünden boğazını keserek öldürdü

Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre T.S. çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş'ın evine gitti. Ardından S. ve Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı. T.S., teyzesinin kızı da olan Bektaş'ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi.

KOMŞULAR KOŞTU AMA
Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, talihsiz kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polise teslim olan ve suçunu itiraf eden T.S., "Mutfakta sohbet ederken, düğünde giyeceği bir elbisenin resmini gösterdi. Senle evliyken böyle elbiseleri bana giydirmiyordun' dedi. Bir anda çılgına döndüm, öldürdüm" ifadelerini kullandı.

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