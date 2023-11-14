5 dakikada Ferrari parası! Dilan ve Engin Polat’ın kara para aklama sistemi tek tek saptandı: Paravan şirketler üzerinden...

Paravan şirketler Polat çiftinin değil, baba Sezgin Polat , kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat 'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu'nun üzerine kuruldu. Kozmetik ürünler kendi internet sitelerinde ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satıldı. Şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL'den fazla olduğu anlaşıldı.

16 KARANLIK ŞİRKET Polat çifti 46 ilde güzellik merkezi açtı. Lüks araç alımları ve ürün satışları yaptı. Tüm bu alışveriş sahte belgelerle kurulan 16 paravan şirket üzerinden gerçekleşti.

KART DOLANDIRICILIĞI...

Paraların tamamı Engin Polat ve Sezgin Polat isimli şahısların yetkili olduğu Milda Gayrimenkul isimli firma hesaplarına aktarıldı. Paraların yatırılma ve çekme süreleri genel olarak 5'er dakika ara ile yapıldı. Bu firmada toplanan paralar ise gayri menkul ve araç alımında kullanıldı.

Çiftin yediemine çekilen araçları da 500 milyon TL'nin 250 milyon liralık nakit kısmıyla alındı. Ayrıca şüpheli para işlemleri, POS cihazları, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkusu da uyandırdı. Çiftin banka hesapları ve diğer verileri de incelenecek.