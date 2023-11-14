5 dakikada Ferrari parası! Dilan ve Engin Polat’ın kara para aklama sistemi tek tek saptandı: Paravan şirketler üzerinden...

16 KARANLIK ŞİRKET
Polat çifti 46 ilde güzellik merkezi açtı. Lüks araç alımları ve ürün satışları yaptı. Tüm bu alışveriş sahte belgelerle kurulan 16 paravan şirket üzerinden gerçekleşti.
Paravan şirketler Polat çiftinin değil, baba Sezgin Polat, kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu'nun üzerine kuruldu. Kozmetik ürünler kendi internet sitelerinde ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satıldı. Şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL'den fazla olduğu anlaşıldı.
KART DOLANDIRICILIĞI...
Paraların tamamı Engin Polat ve Sezgin Polat isimli şahısların yetkili olduğu Milda Gayrimenkul isimli firma hesaplarına aktarıldı. Paraların yatırılma ve çekme süreleri genel olarak 5'er dakika ara ile yapıldı. Bu firmada toplanan paralar ise gayri menkul ve araç alımında kullanıldı.
Çiftin yediemine çekilen araçları da 500 milyon TL'nin 250 milyon liralık nakit kısmıyla alındı. Ayrıca şüpheli para işlemleri, POS cihazları, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkusu da uyandırdı. Çiftin banka hesapları ve diğer verileri de incelenecek.
EN AZ 25 YIL
Ailenin eski avukatı Çağdaş Çelik dün bir canlı yayına katıldı. Polat çiftinin en az 25 yıl hapis alabileceğini söyledi: Kara paradan 18 yıl, örgüt kurmadan 6 yıl, vergi kaçırmadan 5 yıl gelebilir. Suçları ispatlanırsa 25-30 yıla yaklaşan ceza alabilirler.
GEZİLER DE İNCELENİYOR
MASAK, Polat çiftinin seyahatlerini de mercek altına aldı. KKTC, Batum ve Dubai'ye gittiğini saptadı. Bu güzergah şüphe uyandırdı. Çünkü bu üçgende İngiltere merkezli yasa dışı bahsin oynatıldığı yapı vardı. Paralar Kıbrıs'ta toplanıyor ardından İngiltere'ye yollanıyordu.