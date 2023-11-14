2 bin 908 yarış kazandı! Türkiye’nin en ünlü jokeylerinden Gökhan Kocakaya kariyerini ABD’de devam ettirecek

378 BİN DEVRETTİ 10 bilen çıkmayınca 378 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 920'şer, 8 bilenler 520'şer, 7 bilenler 108'er, 6 bilenler 18'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.





MAVİ İSTİLA

İzmir'in önemli turizm ilçelerinden Foça, denizanası istilasından kurtulamadı. Bu kez ilçede etkili olan yağış nedeniyle denizanaları Foça kıyılarına akın etti. İrili ufaklı denizanalarının plajlardaki kumların üstünde ve teknelerin etrafında toplandığı gözlemlendi. Balık ağlarına dolanan denizanaları balıkçıları zor durumda bırakırken, yaz sezonunda turizmi de olumsuz etkiledi. Binlerce denizanası havadan böyle görüntülendi.

SOKAKTA DEHŞET SAÇTI

Denizli Pamukkale'de Emin Ülker (38), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Özlem Ülker (38) ve erkek arkadaşı Yusuf Cavlak'ı (37) sokakta yürürken gördü. Silahına sarılan Ülker, eşini ve Cavlak'ı öldürdü. Ardından kendi hayatına son verdi.

DAMAT PİŞMANMIŞ!

Burdur'da düğündeki gelin alma sırasında tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi (30) yaralayan damat İ.C. (21) ifadesi ortaya çıktı. İ.C., "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Tabanca benim değil, o anda istediğim bir tanıdığıma ait. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Halil benim yakın arkadaşım. Hala içim parçalanıyor. Çok ama çok pişmanım" dediği belirtildi.

DİKKAT! KAR GELİYOR

Aşırı sıcaklar yerini yağmura bıraktı. İstanbul'da havanın 10 derece birden soğuyacağı açıklandı. Doğu bölgeleri için de kar uyarısı yapıldı.

HEPSİ MASUMMUŞ!

Türkiye'de suç oranı en düşük iller araştırıldı. İlk sıralarda Muş, Adıyaman, Şırnak, Bitlis, Mardin ve Erzurum çıktı.