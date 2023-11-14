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2 bin 908 yarış kazandı! Türkiye’nin en ünlü jokeylerinden Gökhan Kocakaya kariyerini ABD'de devam ettirecek

Türkiye’nin en ünlü jokeylerinden Gökhan Kocakaya kariyerini artık ABD’de sürdürecek. İşte sizler için derlediğimiz 14 Kasım TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
2 bin 908 yarış kazandı! Türkiye’nin en ünlü jokeylerinden Gökhan Kocakaya kariyerini ABD’de devam ettirecek

Son 5 yıldır üst üste en çok yarış kazanan jokey olma başarısını gösteren Gökhan Kocakaya, sınırları aştı. Kocakaya 12 Kasım Pazar günü Türkiye'de son kez bir yarışa katıldı. Kendisi için daha sonra veda organizasyonu yapıldı. Bugüne kadar katıldığı 16 bin 204 yarışın 2 bin 908'ini kazanma başarısını gösteren Kocakaya vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Kocakaya, şu ifadeleri kullandı: Kariyerimde daha yeni bir dönemece girmem gerekiyordu. Bunu gerçekleştirme konusunda biraz zamana yaymıştım. O zaman geldi. Artık ülkem ve kendi adıma daha güzel ve başarılı işler yapabilmek için böyle bir karar aldım. Kendi ismimi ve Türk Jokeyliğinin belki de dönüm noktası olacağını düşünüyorum.

AC'AYI'P KORKTU
Eskişehir Sivrihisar'da çoban Murat Akyatak (53) merada koyun otlatırken ayının saldırısına uğradı. Köpekleri tarafından kurtarıldı. Telefonla haber verdiği yakınları tarafından hastaneye götürülen Akyatak'ın yaralarına 30 dikiş atıldı. Akyatak, "Köpekler olmasaydı öteki dünyaya gitmiştik. Ölümden döndüm" açıklamasını yaptı.



BULCOIN
İstanbul'da Hüseyin Uygur'un 300 bin TL'ye satın aldığı motosiklet, çalındı. Uygur, "Motosikleti sürükleyerek bir ara sokağa götürüp kısa devre ile çalıştırıyorlar. Aklıma gelen başıma geldi" dedi. Baba Murat Uygur ise ödül vaat etti: Sıfır olarak aldığımız motosikleti bulan ve yerini söyleyene 50 bin TL karşılığı Bitcoin veya 50 bin TL vermeyi düşünüyoruz.



ARABALLA KABUSU
Manchester City'nin yıldızı Ruben Dias'ın sevgilisi Arabella Chi, kabus yaşadı. Ünlü yıldız Barcelona'da arabasında saldırıya uğradı. Hırsızlar genç kadını milyon dolarlık arabasından sürükleyerek çıkardı ve çantasını çaldı. Genç kadın çığlık atarak koşmaya başladı. "Öldürüleceğimi sandım" diyerek ağladı. Polis, saldırganları arıyor.

'TOP'LU EYLEM
Rize'de Rize Özel İdarespor ile Çayelispor karşılaştı. Maçın 80. dakikasında Çayelispor'lu Emre Yanık fileleri havalandırdı. Golden önce ceza sahasının içerisinde yerde kalan Rizeli futbolcu, kalkamadı. Hakem Göktan Demeli golü verince ortalık karıştı. Hakem Demeli, Rize'nin Sportif Direktörü Süleyman Baş'ı ve Çayelispor Yardımcı Antrenörü İsmail Hakkı Yılmaz'ı saha dışına attı. Rize'li futbolcu Emirhan Şen'i de kırmızı kartla cezalandırdı. Santra vuruşu ile oyun başladı. Ardından Rize'li futbolcular saha içinde oturup oynamadı. Bu ilginç protesto sırasında Çayelisporlu futbolcular da fairplay örneği sergileyerek rakip kaleye hücum etmeyip kendi aralarında paslaştı.



SAVAŞI KAYBETTİ
İzmir'de 12 yaşında kemik kanserine yakalanan ve 37 yaşına kadar kadar 4 kez kanseri yenen Ayşenur Parlak, ağustos ayında karaciğerinde tespit edilen kanserli hücre nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki bu sefer kurtarılamadı. Eşi Savaş Parlak, "Hüküm Allah'ın. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" dedi. Parlak'ın paylaşımına Bergüzar Korel, Bahar Şahin, Burcu Kara ve Berfu Yenenler gibi birçok isimden taziye yorumu geldi.



YAVAŞ YAVAŞ ÇARK ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen ABB Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Özel ile bir süre sohbet etti. Görüşmeyle ilgili detay verilmedi. Ancak bu ziyarette Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunun ele alındığı iddia edildi.



48 MİLYON DEVRETTİ
6+joker bilen çıkmayınca 48 milyon 127 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 10 bin 456'şar, 3 bilenler 408'er, 2 bilenler 38'er lira alacak.



378 BİN DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca 378 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 920'şer, 8 bilenler 520'şer, 7 bilenler 108'er, 6 bilenler 18'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.



MAVİ İSTİLA
İzmir'in önemli turizm ilçelerinden Foça, denizanası istilasından kurtulamadı. Bu kez ilçede etkili olan yağış nedeniyle denizanaları Foça kıyılarına akın etti. İrili ufaklı denizanalarının plajlardaki kumların üstünde ve teknelerin etrafında toplandığı gözlemlendi. Balık ağlarına dolanan denizanaları balıkçıları zor durumda bırakırken, yaz sezonunda turizmi de olumsuz etkiledi. Binlerce denizanası havadan böyle görüntülendi.

SOKAKTA DEHŞET SAÇTI
Denizli Pamukkale'de Emin Ülker (38), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Özlem Ülker (38) ve erkek arkadaşı Yusuf Cavlak'ı (37) sokakta yürürken gördü. Silahına sarılan Ülker, eşini ve Cavlak'ı öldürdü. Ardından kendi hayatına son verdi.

DAMAT PİŞMANMIŞ!
Burdur'da düğündeki gelin alma sırasında tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi (30) yaralayan damat İ.C. (21) ifadesi ortaya çıktı. İ.C., "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Tabanca benim değil, o anda istediğim bir tanıdığıma ait. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Halil benim yakın arkadaşım. Hala içim parçalanıyor. Çok ama çok pişmanım" dediği belirtildi.

DİKKAT! KAR GELİYOR
Aşırı sıcaklar yerini yağmura bıraktı. İstanbul'da havanın 10 derece birden soğuyacağı açıklandı. Doğu bölgeleri için de kar uyarısı yapıldı.

HEPSİ MASUMMUŞ!
Türkiye'de suç oranı en düşük iller araştırıldı. İlk sıralarda Muş, Adıyaman, Şırnak, Bitlis, Mardin ve Erzurum çıktı.

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