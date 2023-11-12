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Kolları olmayan Ayşe Yılmaz hedeflerine ayaklarıyla koşuyor! "Pes etmedim, bir gün kollarımla resim yapacağım"

Doğuştan kolları olmayan üniversiteli Ayşe Yılmaz, protez kol için başlattığı valilik onaylı yardım kampanyasında umduğunu bulamadı. Engelli ressam Ayşe, “Engelleri aşacağım. Pes etmek yok” dedi.

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Kolları olmayan Ayşe Yılmaz hedeflerine ayaklarıyla koşuyor! Pes etmedim, bir gün kollarımla resim yapacağım

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğan ve doğuştan iki kolu olmayan 26 yaşındaki Ayşe Yılmaz, ilkokul eğitimi sırasında yazı yazmayı ayaklarıyla başardı.

Resim dersinde çizim yeteneğinin diğer arkadaşlarından daha fazla olduğunu fark eden Ayşe Yılmaz, kendine hedef olarak resim alanını seçti. Ortaokul eğitiminin ardından ilçeden ailesiyle Konya'ya taşınan Yılmaz, gittiği lisenin meslek lisesi olması ve resim bölümünün olmaması nedeniyle eğitimi boyunca çizime ara verse de şimdi çok başarılı işlere imza atıyor.

Protez kol için Konya Valiliği tarafından başlatılan kampanya istenildiği gibi sonuçlanmadı. 6,5 milyon TL olan kolları için 1 yılda sadece 300 bin TL toplanan engelli ressam Ayşe, hedeflerinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Yılmaz, "İleride resim öğretmeni olmak istiyorum. Resimlerimi hep ayaklarımla yaptım artık ellerimle yapmak istiyorum. Öğrencilerime böyle çok daha fazla katkı sağlayacağıma inanıyorum. Üzüldüm ama pes etmedim. Bir gün kollarımla resim yapacağım" dedi.

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