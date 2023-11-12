Kamyon çarpması sonucu yaralanmıştı: Polis memuru şehit oldu

Olay 20 Ekim Günü meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktepe 'de meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı.Bir süre Pendik Kurtköy istikametine giden ve sonra Maltepe sahil yoluna dönen, Sezgin Açık, önüne çıkan birçok araca çarptı. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan Sezgin Açık, Maltepe Aydınevler'de polis denetim noktalarında bulunan sivil ve resmi polis araçlarına çarptı. Burada önlem alan 1 polis ile 2 gece bekçisi yaralandı. Meslektaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. 1 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

1 POLİS 2 BEKÇİ 6 VATANDAŞI YARALADI

Kaçmayı sürdüren Sezgin Açık, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde polislerin kamyonun lastiklerine ateş etmesiyle durduruldu. Sürücü gözaltına alınmamak için elindeki jiletle bir süre polislere direndi. Polis ekipleri, tarafından etkisiz hale getirilen Sezgin Açık, yaralı olarak gözaltına alınıp hastaneye kaldırıldı. Kaçma sırasında 1 polis ile 2 gece bekçisi ve 6 vatandaşı yaralayan Sezgin Açık, kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından Tedavisi tamamlanan Sezgin Açık, önce Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sonrasında ise Beşiktaş Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

20 EKİMDEN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Korkunç olayda yaralanan polis memuru Lütfi Baykar, 20 Ekim Gününden buyana tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu.

Görevi başında geçirdiği kaza sonucu şehid olan Polis Memuru Lütfü Baykar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Kahraman polisimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. 🇹🇷 — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 12, 2023

KURTULMUŞ'TAN ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun ekip aracına çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN DA BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Bakan Yerlikya da sosyal medya hesabından hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar için taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya yaptığı paylaşımında, "Kaza sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.