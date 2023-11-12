İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe! Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar’da eş zamanlı operasyon: Kilolarca uyuşturucu 16 tutuklu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde, 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı, uyuşturucu madde depolandığı öğrenilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş, 8 kilo Skunk, 13 gram eroin, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo kokain, 1 kilo Afyon sakızı ve 90 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.