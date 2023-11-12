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İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe! Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar'da eş zamanlı operasyon: Kilolarca uyuşturucu 16 tutuklu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar'da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda,18 kilo Skunk, 13 gram eroin, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo kokain, 1 kilo Afyon sakızı  ve 90 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 10:50 Güncelleme 12 Kasım 2023, 11:12
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe! Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar’da eş zamanlı operasyon: Kilolarca uyuşturucu 16 tutuklu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde, 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeklerinin de yer aldığı, uyuşturucu madde depolandığı öğrenilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş, 8 kilo Skunk, 13 gram eroin, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo kokain, 1 kilo Afyon sakızı ve 90 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda yakalanan E.G., Ş.Ö., M.H.A., S.A., E.C.G., M.S., H.K., İ.K., D.Y., H.K., A.A., İ.H.D., D.A., N.M.A., İ,A. ve Ö.Ö. isimli 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



71 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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