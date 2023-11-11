

30 BİN TL'YMİŞ!

Bu arada Dilan Polat ile ablası Sıla'nın güzellik merkezinde usulsüz işlem yaptıkları gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. Dava süreci 2019 yılında CİMER'e yapılan ihbarla başladı. Dilan Polat'ın Ataşehir'deki kendi adına olan güzellik merkezinde usulsüz işlemler yaptığı anlatıldı. Botoks ve dermapen gibi doktor kontrolünde yapılması gereken uygulamaları yaptıkları anlaşıldı. Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında "ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma" ve "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İkili 1 yıl 8 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelenirken abla kardeşin 2020'de çıktıkları duruşmada aylık gelirlerinin 30 bin lira olduğunu söylediği ortaya çıktı. (ARZU KAYA)



HERHANGİ BİR SUÇTAN CEZA ALIRLARSA 20 AYI DA YATACAKLAR

Polat kardeşlerin daha önce aldıkları hapis cezası 2 yıl süreyle ertelendi. Bu 2 yıllık süre Yargıtay'ın kararı kesinleştirmesinin ardından başlayacak. 2 yıl içinde kasıtlı bir suçtan ceza alması halinde Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezası infaz edilebilecek.