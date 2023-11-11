Ferrari'den inip hapishaneye giren Polat sülalesinin sorunları bitmedi! Çift, önce tek kişilik hücreye geçmek istedi. Ama kabul edilmedi. Kimseyle konuşmadıkları, bunalıma girdikleri öğrenildi.
Ferrari'den inip hapishaneye giren Polat sülalesinin sorunları bitmedi! Çift, önce tek kişilik hücreye geçmek istedi. Ama kabul edilmedi. Kimseyle konuşmadıkları, bunalıma girdikleri öğrenildi.
Hatta Sıla Doğu, "Sosyetik hırsızlar" diyen bir mahkumla kavga etti. "Yeşil reçeteli ilaçlarımı getirin" dedi. Dilan Polat'ın da daha önce yetkisi dışında tıbbi işlem yaptığı için ceza aldığı belirtildi.
OLAY 'SILA'LE
Polat ailesine yönelik kara para soruşturması gündemi salladı. Lüks hayatları ile dikkat çeken ailenin adı yasa dışı bahisten kara para aklamaya kadar çok sayıda suça karıştı. Polat çiftiyle beraber 24 kişi tutuklandı. Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu Silivri Marmara Cezaevi'ne konulurken iki kardeşin cezaevi günleri olaylı başladı. Tek kişilik hücreye geçme isteği kabul edilmeyen Dilan Polat'ın bütün gün koğuşta pijamayla dolaştığı, soruları cevapsız bıraktığı vurgulandı. Sıla Doğu'nun da psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır depresanlar istediği bilgisine ulaşıldı. Sıla Doğu ile diğer tutuklular arasında bir de kavga yaşandı. Bir tutuklu Doğu'ya "Sosyetik hırsızlar da burada" diye laf attı. Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutukluya saldırdı.
30 BİN TL'YMİŞ!
Bu arada Dilan Polat ile ablası Sıla'nın güzellik merkezinde usulsüz işlem yaptıkları gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. Dava süreci 2019 yılında CİMER'e yapılan ihbarla başladı. Dilan Polat'ın Ataşehir'deki kendi adına olan güzellik merkezinde usulsüz işlemler yaptığı anlatıldı. Botoks ve dermapen gibi doktor kontrolünde yapılması gereken uygulamaları yaptıkları anlaşıldı. Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında "ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma" ve "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İkili 1 yıl 8 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelenirken abla kardeşin 2020'de çıktıkları duruşmada aylık gelirlerinin 30 bin lira olduğunu söylediği ortaya çıktı. (ARZU KAYA)
HERHANGİ BİR SUÇTAN CEZA ALIRLARSA 20 AYI DA YATACAKLAR
Polat kardeşlerin daha önce aldıkları hapis cezası 2 yıl süreyle ertelendi. Bu 2 yıllık süre Yargıtay'ın kararı kesinleştirmesinin ardından başlayacak. 2 yıl içinde kasıtlı bir suçtan ceza alması halinde Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezası infaz edilebilecek.
YEMEK YEMİYOR
Bir günde 750 bin TL harcadığını söyleyen, altın tozunda kahve içen Dilan Polat, hapiste bunalıma girdi. Beğenmediği için yemekleri yemediği ve çok sigara içtiği öğrenildi. Bu yüzden bağışıklık sisteminin çöktüğü ve kulak iltihabı olduğu kaydedildi. Cezaevinde haftada en fazla 2 bin 500 TL harcayabilen Polat, ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşe çıkacak.