Bebeğini poşete koyup sokağa atmıştı! Anne ve anneanne tutuklandı | Cani anneden skandal savunma: Kasten öldürmedim

"KASTEN ÖLDÜRMEDİM"

Şüpheli anne kız emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Suzan Ö. burada verdiği ifadede bebeği doğduktan sonra çıplak vaziyette poşete sarıp camdan aşağı attığını söyleyerek, "Bunu yaptığım esnada annem uyuyordu. Doğum yaparken kanama oldu. Annemin polislerin kanlı eşyalar hakkında sorusuna neden elinin kesildiği yönünde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim" dedi.



ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli anne ve anneanne sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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