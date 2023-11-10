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Bebeğini poşete koyup sokağa atmıştı! Anne ve anneanne tutuklandı | Cani anneden skandal savunma: Kasten öldürmedim

Esenyurtta bir kadın, doğum yaptıktan birkaç saat sonra bebeğini bir market poşetine koyup sokağa bırakmıştı. Sokaktan geçen bir kişi, kıpırdayan poşetin içinde bebek olduğunu fark ederek polis ve sağlık ekipleri aramıştı. Bebeğini poşete koyarak sokağa atan anne ile anneanne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ifadesinde, "Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim” diyerek skandal ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 23:04 Güncelleme 10 Kasım 2023, 23:07
Bebeğini poşete koyup sokağa atmıştı! Anne ve anneanne tutuklandı | Cani anneden skandal savunma: Kasten öldürmedim

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Suzan Ö. isimli kadın yeni doğurduğu bebeğini market poşeti içerisinde sokağa atmıştı.

O esnada çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken kıpırtı görmesi üzerine poşeti açmış, yeni doğan bebekle karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatmış, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürmüştü.

Hastanede tedavi altına alınan bebek hayatını kaybederken olaya ilişkin bebeğin annesi Suzan Ö. ile anneannesi Nilüfer G. gözaltına alınmıştı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDİM"
Şüpheli anne kız emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Suzan Ö. burada verdiği ifadede bebeği doğduktan sonra çıplak vaziyette poşete sarıp camdan aşağı attığını söyleyerek, "Bunu yaptığım esnada annem uyuyordu. Doğum yaparken kanama oldu. Annemin polislerin kanlı eşyalar hakkında sorusuna neden elinin kesildiği yönünde beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bebeği camdan bıraktığımda öleceğini biliyordum. Ancak kasten öldürmedim" dedi.

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli anne ve anneanne sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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